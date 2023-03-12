連尼加遭停職風波鬧大　BBC為何「自找麻煩」?｜新聞背後

英格蘭球壇名宿連尼加（Gary Lineker）3月7日批評英國政府的難民政策後，英國廣播公司（BBC）10日宣布暫停他的節目主持工作，引發BBC內部多人支持連尼加，杯葛錄影，導致多個節目停播，BBC頓時成為眾矢之的。為何電視台最初會作出停職的決定？



英國政府提出立法，容許扣留乘小艇到當地的偷渡人士，並在數週內將他們遣返母國或第3國。連尼加3月7日在Twitter發文批評這項政策，指它是針對最弱勢群體的極度殘酷政策，其語言與德國在1930年代使用的語言無異。

BBC於3月9日發表以《連尼加：為什麼他的評論為BBC帶來問題》（Gary Lineker: Why his comments present a problem for the BBC，暫譯）為題的文章。

文章指，BBC總監戴維（Tim Davie）將「公正」視作在他領導下的關鍵政綱，BBC致力於在其出品中展現應有的公正度，而所有職員及參與直播工作人士均受這規則約束。戴維說：「若你想成為一名固執己見的專欄作家或社交媒體上的偏頗活動家，那麼這是一個被認可的選擇，但你不應在BBC工作。」

連尼加：自由身形式工作

連尼加則反駁指，他只是以自由身形式為BBC體育台（BBC Sport）工作，而BBC的規則只適用於負責新聞和時事內容的職員。

BBC於3月9日發表的文章稱，根據BBC的編輯準則，當個人確認他們與BBC有聯繫，或是身為主要與BBC有聯繫的節目主持人時，他們在社交媒體上的活動就有可能損害BBC的公正度並損害其聲譽。內文指，觀眾或未能清楚地區分BBC體育台與新聞台職員之間的分別，在他們眼中，這些人都是BBC員工，而連尼加更是其中一名最知名的主持人。

文章稱，擁有平台的人有更大責任維護「公正」，而連尼加的Twitter賬號有逾880萬名追蹤者，因此他是一名擁有巨大平台的人。