連尼加遭停職風波鬧大　BBC為何「自找麻煩」?｜新聞背後

英格蘭球壇名宿連尼加(Gary Lineker)3月7日批評英國政府的難民政策後,英國廣播公司(BBC)10日宣布暫停他的節目主持工作,引發BBC內部多人支持連尼加,杯葛錄影,導致多個節目停播,BBC頓時成為眾矢之的。為何電視台最初會作出停職的決定?



英國政府提出立法,容許扣留乘小艇到當地的偷渡人士,並在數週內將他們遣返母國或第3國。連尼加3月7日在Twitter發文批評這項政策,指它是針對最弱勢群體的極度殘酷政策,其語言與德國在1930年代使用的語言無異。

BBC於3月9日發表以《連尼加:為什麼他的評論為BBC帶來問題》(Gary Lineker: Why his comments present a problem for the BBC,暫譯)為題的文章。

文章指,BBC總監戴維(Tim Davie)將「公正」視作在他領導下的關鍵政綱,BBC致力於在其出品中展現應有的公正度,而所有職員及參與直播工作人士均受這規則約束。戴維說:「若你想成為一名固執己見的專欄作家或社交媒體上的偏頗活動家,那麼這是一個被認可的選擇,但你不應在BBC工作。」

連尼加:自由身形式工作

連尼加則反駁指,他只是以自由身形式為BBC體育台(BBC Sport)工作,而BBC的規則只適用於負責新聞和時事內容的職員。

BBC於3月9日發表的文章稱,根據BBC的編輯準則,當個人確認他們與BBC有聯繫,或是身為主要與BBC有聯繫的節目主持人時,他們在社交媒體上的活動就有可能損害BBC的公正度並損害其聲譽。內文指,觀眾或未能清楚地區分BBC體育台與新聞台職員之間的分別,在他們眼中,這些人都是BBC員工,而連尼加更是其中一名最知名的主持人。

文章稱,擁有平台的人有更大責任維護「公正」,而連尼加的Twitter賬號有逾880萬名追蹤者,因此他是一名擁有巨大平台的人。