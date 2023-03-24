曼聯賣盤｜芬蘭商人殺出做程咬金　倡球會一半股權由球迷擁有

曼聯賣盤，第二輪在英國時間周三（22日）截標，兩大表明有意入主紅魔鬼的卡塔爾財團與英國首富拉傑夫，直至死線過後，兩大財團要求延期，而拉傑夫方面已再出價。

與此同時，卡塔爾財團及拉傑夫以外，如今殺出一個程咬金，來自芬蘭的商人表明已出價，並指讓球迷參與愛隊的決策。



曼聯賣盤，英國傳媒指，最多8家財團在限期前入標。第二輪在周三截標，直至截標死線﹑當地時間晚上9點，兩大熱門以塔米姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）為首的卡塔爾財團及英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集團（INEOS），同樣未能準時再出價，並要求曼聯方面把死線押後。

直至周四（23日），英力士集團的發言人表示，「拉傑夫與英力士已向曼聯再報價」，但至於卡塔爾財團則未有再次報價的消息。

曼聯連賣盤都有費格遜時間 兩大財團要求延期 報價限期形同虛設

曼聯賣盤｜卡塔爾財團或出55億鎊 英國首富：不會開出愚蠢價格

英國首富拉傑夫在死線後，已經再度出價。（Twitter截圖）

芬蘭商人加入戰團 冀曼聯成為球迷主導的球會

與此同時，繼兩大熱門財團後，來自芬蘭的商人Thomas Zilliacus在社交網站表明加入戰團，表示他已經入標收購曼聯，而他更有遠大的目標。

「任何球會也應該屬於球迷，不應該淪為富豪及酋長們的私人遊樂場，這是不健康。我們有一定的財力，資金不是最大問題，但我們不會胡亂出價。以我所知，有其他5個不同財團入標，如果大家也認同要增加球迷參與度的話，我們不介意合作，我們希望令球迷擁有相等的話語權。」

這名芬蘭商人透露獨力支付，而是有球迷的參與，「我的財團將支付一半，另一半就由球迷組成的公司支付，若全球曼聯球迷齊齊參加的話，每人只須支付少於3英鎊，世界各地的球迷也可以成為曼聯的小股東之一，而他們更可透過應用程式，為不同決策表態，達致將曼聯成為一間球迷主導的球會。」

Thomas Zilliacus這番說話，相信令不少「曼迷」心動，他再強調，曼聯所有決定也要得到大部分球迷的共識才可執行，讓球迷們主導曼聯。