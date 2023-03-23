曼聯連賣盤都有費格遜時間　兩大財團要求延期　報價限期形同虛設

格拉沙家族出售曼聯一事鬧得沸沸揚揚，英國時間周三（23日）晚上迎來第二次報價限期。不過時限過後，負責今次賣盤的美國投資銀行The Raine Group表示，並沒有收到來自兩大有意收購的財團報價。



自格拉沙家族宣布賣盤後，以塔米姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）為首的卡塔爾財團及英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集團（INEOS）一直被視為收購兩大熱門。

第二次報價的截止時間為英國時間周三晚上9時，天空體育報道，塔米姆為首財團在截止後10分鐘才聲稱會提交一份「全新、加碼、無債務、破世界紀錄」（new, improved, debt-free world-record bid）的報價。



至9點45分，The Raine Group表示沒有收到來自塔米姆財團和拉傑夫方面的報價，兩者都要求延遲出價，並已獲批准。

塔米姆及拉傑夫分別是入主曼聯的兩大熱門。（資料圖片）

The Raine Group10點25分時表示，已在截止時間前收到「大量報價（many proposals）」，當中卻不包括塔米姆和拉傑夫名下財團。

10點45分，塔米姆財團承認並未作出報價，因為他們被允許延遲出價。5分鐘後，天空體育引述消息人士透露，塔米姆已準備好報價。

報道指The Raine Group已收到8份報價，但並非所有都想全面收購曼聯。英國廣播公司（BBC）指出英力士集團只想收購69%股份，而塔米姆財團的目標是100%。

以塔米姆為首的卡塔爾財團，目標是100%收購曼聯。（Getty Images）

曼聯上月開放首輪投標，當時最高出價約為45億英鎊，但格拉沙家族的心理價位為60億英鎊，拉傑夫日前表示不會為曼聯開出此瘋狂價格。

英國《太陽報》稱，塔米姆財團與拉傑夫最初都準備一份約為50億英鎊的報價，最後因截止時間延期48小時而擱置，目前兩者都在重新修改方案。

今次報價截止日並未能為曼聯賣盤之事拉下帷幕，塔米姆財團與拉傑夫甚至連一次實際報價也沒有，《太陽報》指他們對格拉沙家族是否真的有意出售曼聯存疑，不過天空體育則表示格拉沙家族確實有意出售「紅魔鬼」。

天空體育指，格拉沙家族確實有意出售曼聯。（路透社）

有球迷開玩笑稱：「費格遜時間現在已延伸到球場外了」，眾人對賣盤一事熱議：「截止時間存在的意義是什麼？」「截止時間過後……延期，然後不斷重覆」、「格拉沙家族並不會離開……記住我說的話」。

報道認為The Raine Group與格拉沙家族將需要一周時間評估新一輪出價，曼聯賣盤一事雖然讓不少紅魔球迷欣喜若狂，但似乎仍需要一段時間才有望塵埃落定。