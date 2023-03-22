曼聯賣盤｜卡塔爾財團或出55億鎊　英國首富：不會開出愚蠢價格

曼聯賣盤又來到關鍵一日，第二輪截標的時限會是英國時間周三（22日）晚9時。英國傳媒稱，最多8家財團會在限期前入標，但預計報價會是50億鎊左右，離格拉沙家族60億鎊的心理價位尚有距離，相信可能要第三輪投標。目前兩大熱門仍然是塔米姆以首的卡塔爾財團以及英國首富拉傑夫。



塔米姆及拉傑夫分別是入主曼聯的兩大熱門。

曼聯賣盤成功的話，價格肯定會創體育史上的紀錄，現紀錄為去年易手的NFL球隊丹佛野馬，當時作價37.1億鎊。曼聯上月開放首輪投標，入標財團的意向價約為45億鎊，但格拉沙家族的心理價位則是60億鎊。

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曼聯賣盤，花落誰家？（Getty Images）

周三晚是第二輪入標的限期，英國傳媒相信會有5到6家財團再入標，最多可能有8家，當中包括全面收購及部分收購注資的建議，格拉沙家族會在約一周後告知結果。英媒普遍估計第二輪競標者可能將全面收購的價格增至50億鎊左右。

若果第二輪入標的價格仍未能令格拉沙家族滿意，相信他們會開啟第三輪的投標。若果第二輪有財團提出60億至70億鎊的報價，估計格拉沙家族就會馬上賣盤。

暫時被視為入主曼聯的兩大熱門仍然是塔米姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）以首的卡塔爾財團以及英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）。英國《每日鏡報》聲稱，卡塔爾財團或開出55億鎊。

曼聯近日邀請所有競標財團參觀奧脫福球場及訓練基地。塔米姆本人沒有親自到場，他派了代表團在上周四到曼徹斯特，整個參觀旅程長達10小時，由朝傾到晚，到晚上7時多才完結。報道稱，這個過程都是非常正面的。

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卡塔爾前總理兒子、卡塔爾QIB銀行主席塔米姆計劃購入曼聯100%的股權，還會透過他的「92基金」（Nine Two Foundation）還清曼聯所有債務，並重建訓練場、主場及其他球會基建，同時承諾長期投資曼聯，發展青訓及女足，希望助球隊重拾昔日輝煌。

英國《每日電訊報》報道，塔米姆很有信心贏得這場曼聯爭奪戰，因為他們的收購方案不涉及任何貸款，不需要華爾街大行的融資。

拉傑夫上周五親自到訪奧脫福球場及訓練基地，聽取球會高層的介紹，亦令人留下好印象。拉傑夫的團隊的參觀時間較卡塔爾財團少約3小時。他計劃購入格拉沙家族手上69%的曼聯股權，成為曼聯大股東。

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拉傑夫向《華爾街日報》透露，他不會為曼聯開出瘋狂的報價，他說：「你是怎樣決定一幅畫的價錢？你是怎樣決定一間屋的價錢？這是與它們的建築或者繪畫成本沒有關係。你不會想付出愚蠢的價格，因為之後你會後悔。」

英力士集團老闆拉傑夫是一位曼聯球迷，他視曼聯社區資產而非金融資產，求購曼聯與收購其他商業項目是截然不同的，他為的是幫助曼聯贏比賽及錦標。他表示其收購不會加重曼聯現時的負債水平。