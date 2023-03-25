英超｜愛華頓虧損太多遭指控違反財務條例　若屬實將被罰款或扣分

英超賽會指控愛華頓違反財務公平競爭條例（Financial Fair Play Rules，下稱FFP），認為他們在過去數季虧損過大，超出賽會規定，有關報告已提交至獨立委員會。

有報道指出，若最後指控落實，「拖肥糖」有可能會因此而遭罰款甚至扣分。



據天空體育報道，愛華頓被指控由2018/19季初至2021/22季尾期間違反FFP條例。他們在這3年錄得約3.72億鎊的虧損，而根據相關條例，英超只允許每間球會在3年內有1.05億鎊的赤字。

今次愛華頓被指控，是繼上個月曼城後，第二間英超球會被指違反FFP。對此愛華頓在官網中發表聲明，表示對英超此舉「感到失望」。

曼城上月曾被英超指控違反FFP，不過領隊哥迪奧拿表示相信球會。（Getty Images）

「球會強烈反對不合理的指控，並與獨立的專家團隊相信，球會有遵循所有財務規則及條例。」愛華頓在聲明中表示。「球會準備向獨立委員會堅決捍衛自己的立場。多年來，球會一直以公開及透明的方式向英超提供資訊，並始終以最大誠信姿態行事。球會現階段不會作任何進一步評論。」

據英國《衛報》表示，去年列斯聯首席執行官Angus Kinnear與般尼主席Alan Pace聯名去信英超賽會，質疑「拖肥糖」的財政狀況違反FFP相關條例。當時這三間球會都被捲入護級大戰當中，而列斯聯跟般尼都表示，自己有權向愛華頓索取賠償。

愛華頓對英超賽會相關行動表示失望。（Getty Images）

天空體育指出，英超已將有關報告提交予司法小組主席Murray Rosen KC，他會成立一個3人的獨立委員會，該委員會將閉門聽取雙方陳述，判決最終會在英超官網上公佈。

同時報道指出，違規的愛華頓可能會被罰款或扣分。目前這間默西塞德郡球會以26分排在聯賽第15位，與降班區僅2分之差，若屆時受扣分處罰，則英超席位岌岌可危。