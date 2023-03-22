足球專題｜韓國兵役如何左右球員發展？　天才球星也要面對的難題

此前曾在本專題談及韓國與日本球員在轉會到歐洲球會時，面對的不同情況，按韓國國腳金玟哉所言：「韓國球員要外流到歐洲並不容易」，他坦言韓國球會索要的轉會費較高，「我很羡慕日本球員」。

然而，轉會費僅是韓國球員外流的其中一個難關，另一關鍵是該國男性近乎人人必須履行的義務兵役。本文以4位韓國球星截然不同的發展為例，簡述兵役在韓國球員生涯中的位置。



韓國義務役簡述

根據韓國兵務廳資料，一般情況下，韓國籍男性19歲至28歲期間需入伍，期限為滿28歲當年的12月31日：18歲時接受體格及背景檢查，及格者19歲至28歲期間需入伍。

檢查按結果分為7個等級，大多數人都在1至4級。1至3級、即健康且教育程度在中學或以上的男性將以現役入伍，入伍後均需完成約5周基本軍事訓練，再分派至不同部門。服役年期視乎不同軍種，目前制度下，陸軍及海軍陸戰隊為18個月、海軍為20個月、空軍則是21個月。若被判定為4級，即較健康但不適合現役（如曾接受大手術），將按照年齡及教育程度等背景，接受軍事訓練後再成為「社會服務要員」，從事一般工作，大多是朝九晚六的工作，服役年期21個月，期間可如常居家，不用像現役兵般長駐軍營。

韓國青少年接受用作評定入伍條件的體格檢查。（Getty Images）

現行兵役制度下，一般男性需要在28歲或之前入伍，雖然近年服役年期已縮短不少，但對於受年齡限制的職業特別是運動員及藝人仍是一大障礙，而且服役期間收入低，現役兵除非休假，否則一般情況下不可離開軍營，限制極大。逃避兵役的後果非常嚴重，但仍有不少人不惜以身犯險，甚至為此自殘。

近期震撼韓國社會的避役事件，揭發多名演員、藝人、職業運動員在內的137人透過仲介人協助，偽造文件嘗試避開成為現役軍人，轉而出任社會服務要員，當中最知名的有韓國男團VIXX成員Ravi，他被控偽造癲癇證明，以取得第4級的體檢結果，他本身在2022年10月入伍成為社會服務要員，目前他已承認指控，或需要重新入伍、再加上1至5年的有期徒刑。即使最後未遭重判，但在韓國輿論對兵役問題非常重視之下，要重建事業已近乎不可能。

孫興慜——滿足特定條件獲豁免兵役

孫興慜雖獲豁免兵役，但仍要接受基本軍事訓練。（Getty Images）

2018年，效力熱刺的孫興慜的兵役問題廣受全球球迷關注，當年26歲的他迎來也許是人生最後一個獲豁免兵役的機會。

韓國的確有所謂「免兵役」的途徑——運動員方面，亞運會金牌或奧運會獎牌得主可免除義務役，然而也僅限於這兩大運動會，在現行制度下，足球的亞洲盃和世界盃都不屬認可賽事；2002年打入世界盃四強的韓國隊成員能免除兵役，是當時曾實行「打入世界盃16強的球員可獲豁免兵役」，惟在社會反對下，制度已在2008年取消。2012年倫敦奧運，寄誠庸、朴主永、金英權等奪得韓國隊首面奧運足球獎牌，因而獲免役。

2018年，孫興慜領韓國奪得亞運足球金牌。（資料圖片／李澤彤攝）

孫興慜在1992年出生，意味必須在2020年年底前入伍，而2018年亞運會可說是他最大機會滿足「免兵役」條件的賽事、也近乎是最後希望，畢竟奧運會難度較高，而且東京奧運最終沒有在2020年舉行。最終孫興慜以超齡球員身份出戰該屆亞運，帶領韓國隊在該屆決賽擊敗日本，達成了「免兵役」的條件。不過事後也引起韓國國內討論，以後是否應取消這種「優惠」。

當然，所謂「免兵役」並非什麼都不用做，仍要接受基本軍事訓練，以孫興慜為例，他在奪得2018亞運金牌後，仍須在2020年、即他28歲當年，到濟州以海軍身份入伍、完成三星期基本軍事訓練，並在之後的34個月內完成544小時的社會服務。同為2018亞運足球金牌得主的張賢秀雖已獲豁免兵役，仍需參加基本軍事訓練及社會服務，惟他被發現偽造社會服務證明，遭永久逐出國家隊。

權昶勳——為兵役暫別歐洲、效力軍隊球隊

權昶勳（左）在2021年底入伍，並以軍人身份出戰2022世界盃。（Getty Images）

權昶勳出身自水原藍翼青訓，他在母會出道後，在2017年加盟法甲的迪安，然而他在2018年因傷錯過亞運會，未能成為這支金牌大軍的一份子、也因此一直未能滿足免兵役的條件。到2019年他轉投弗賴堡，然而未足一季便遇上疫情，限制了其上陣次數。

到2021年，權昶勳已屆27歲，接近入伍死線，當時德國媒體已關注其兵役問題，同年5月，他離開德國、返回水原藍翼，開始處理兵役事宜。權昶勳該年以超齡球員身份出戰延期後的東京奧運，希望把握最後機會，惟韓國隊在8強敗予墨西哥，無緣爭取獎牌，他終在同年底入伍。

權昶勳此前效力弗賴堡。（Getty Images）

為何權昶勳不在外地踢到2022年才返回韓國服役？這又與效力軍隊球隊的條件有關。

軍隊裏設有各種不同部隊，體育部隊也是其一，當中包括足球隊，除了供現役兵效力、大家熟悉的尚武隊（現由金泉市經營，名為金泉尚武），還有屬於警隊的木槿花隊（現由牙山市經營，名為牙山木槿花），供服社會服務役者效力。

不過要進入體育部隊並不容易，遞交申請時必須為27歲或以下，足球隊方面，申請人在前一個球季必須在韓國聯賽球隊落班，若申請獲接納，就會以借用的形式加盟，退伍後再返回原屬球隊，權昶勳2022年入伍、但在2021已返回水原，就是要滿足這要求。

金泉尚武的運作方式與其他球隊大同小異：

效力軍隊球隊期間，除了出戰球隊所屬的聯賽之外，國家隊徵召之時當然也必須效命，一向有入選大國腳的權昶勳，也獲選入今個國際賽期的名單，並按規例以整齊軍服報到。

在兵役制度下，即使球員有能力外流，但球會無疑會對未完成兵役或是未獲免役的球員有保留，或是不願提供較長的合約及較高轉會費，即使成功外流，也可能像權昶勳般，因兵役而暫別旅歐生涯。

黃仁範與吳賢揆——先服兵役再專心足球

至今許多韓國男子球星都是先專心發展職業足球生涯，並在28歲或之前嘗試爭取免役，若不成功便入伍服役，但也有不少球星反其道而行，先解決兵役，再專心生涯。

2018年亞運足球賽，韓國小國腳黃仁範剃了平頭、也行軍禮，當年21歲的他為社會服務人員，效力牙山木槿花，但因為最後奪得金牌，服役期未到一半便提早退役；2019年2月，他便正式轉投美職聯的溫哥華白帽，展開外流生涯，目前26歲的他是希臘球隊奧林比亞高斯的主將。

黃仁範早已解決了兵役問題，現在可專心足球事業。（Getty Images）

至於以「世界盃第27人」聞名的吳賢揆，則與其好友、另一韓國球星曹圭成作出同樣選擇——一完成學業便加盟K League球隊，效力一至兩年，然後入伍完成兵役，退伍後專心足球，曹圭成退伍時24歲、吳賢揆退伍時更只有20歲，這樣的球員無疑更受外地球會歡迎，後者也如願在今年初赴蘇超的些路迪落班。在現今球員生涯普遍較長之下、而且為了免卻未服兵役帶來的壓力及限制，先服役再專心足球，也許會是更受新一代韓國球員歡迎的做法。

吳賢揆19歲入伍、20歲已退伍，今年初獲些路迪簽下。（Getty Images）

懸而未決的將來：李康仁和白勝浩

不過並非人人都能作出這選擇，以目前效力西甲馬略卡的李康仁為例，自小已經在西班牙的華倫西亞受訓、出道，一直不在韓國，自然不能採取先服役的做法，雖然他目前只是22歲，今年的杭州亞運、明年的巴黎奧運、以至2026年的名古屋亞運，都是他爭取免兵役的機會，但未來始終沒有保證，而西班牙媒體也已開始談論他的「兵役危機」，這對球員本身無疑也是一大壓力。

李康仁（右）自小在西班牙受訓、也一直效力西甲，他需期望能透過運動會獎牌滿足豁免兵役的條件。（Getty Images）

其他面對同樣狀況的球員，尚有在去年世界盃16強入球的白勝浩和李東俊，兩人現年同樣是26歲，理應是足球員的黃金時期，惟眼前最大問題正是兵役，尤其白勝浩自小在巴塞拉馬西亞受訓，沒有早早服役的選項。兩人早前接受《韓聯社》訪問時不諱言希望出戰今年的杭州亞運，白勝浩說：「任何到了我這年紀、而還未解決兵役問題的球員，都會以亞運會為目標。」