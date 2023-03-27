MotoGP｜馬昆斯撞飛主場車手遭對手狠批　賽季首戰已多名車手重創

MotoGP葡萄牙站周日（26日）上演今季第一場正賽，連日都有多名車手意外受傷，有人因而無法出戰正賽，未料到正賽再發生意外，六屆MotoGP冠軍、本田車手馬昆斯（Marc Marquez）戰車失控直接撞上主場車手奧利華拉（Miguel Oliveira）背部，結果兩人都受傷退賽。

Aprillia車手「大E」阿歷艾斯柏加路（Aleix Espargaro）賽後怒轟賽會判罰往往不合理，要求將馬昆斯禁賽。



ＭotoGP斷定車手不適合作賽的標準一向甚高，然而作為賽季第一站的葡萄牙站，已先有GASGAS車隊的「細E」保羅艾斯柏加路在第二節自由練習時嚴重炒車，遭到肺挫傷、顎骨骨折和胸椎骨折，因而遭賽會斷定未能參賽，到周六的史上首場衝刺賽，再有杜卡迪的巴斯迪安連尼炒車令右肩骨折，同樣未能參加周日的正賽。未料到正賽，再有車手出事。

意外發生在正賽進入第三圈不走，當時以頭位起步的馬昆斯跌到落第四位，效力RNF的葡萄牙車手奧利華拉則在第二位，西班牙車手佐治馬田（Jorge Martin）夾在兩人中間，馬昆斯的戰車失控，擦撞到前方的馬田後再直接從後狠狠撞向奧利華拉，兩人都立刻被戰車拋出、在地上滑行一輪後再停下，幸後方的戰車未有再撞上兩人。

馬昆斯立刻爬起，走向痛苦地躺在地上的奧利華拉查看，然後又走開，顯得頗為激動，奧利華拉則掩着右邊大腿，賽會亦宣布會調查這起意外。馬昆斯其後前往裁判室接受調查，離開時遭全場葡萄牙車迷狂噓，他則走向看台合十雙手表示歉意。

奧利華拉經檢查後，證實疼痛的右邊大腿沒有骨折、只有挫傷，屬不幸中的大幸；而近年連番受傷及做手術的馬昆斯傷勢較重，其右手也已經包紮，MotoGP公布他經初步檢查後，疑是右手第一掌骨骨折，其後會在西班牙接受進一步檢查。

馬昆斯之後連番道歉，右手打了石膏的他在傳媒圍攏下表示：「我不太擔心阿根廷站（下一站）的事，今日最重要的是奧利華拉沒有大礙，對我來說這也是最重要的，因為我在四號彎犯了大錯，這導致之後的一切。」

近三個賽季都遭傷患困擾的馬昆斯，今季健康地展開賽季，更在首站便已奪得頭位，未料首場正賽又釀意外及受傷。（Getty Images）

他解釋，自己當時無意爬頭，只是煞車時前輪嚴重鎖死，他因而放開煞車，「我本身想向左跑，但車子沒有轉向，我只能繼續向右，雖然能避開佐治（馬田）卻避不開米基爾（奧利華拉），當時我非常擔心他，因為那是一次很大的撞擊。」

他續道：「我已經親自向他道歉了，但我仍然想（在這裏）向他、他的車隊、葡萄牙車迷道歉，我因為這件事被罰在阿根廷跑Double Long Lap，我完全、完全同意這判罰。我的手和膝蓋的傷也有待檢查，但再看看吧，這一刻我的狀況不是最重要的。」

馬昆斯進而解釋，本田戰車的疲弱，令他要冒更大風險、更易導致意外：「騎着這輛車，我被逼在煞車時作補償，這也意味我要冒險。當然，要留在第十、第十一名也是可以的，這就是我們的戰車的位置，但若想要留在前列，就要在煞車時更進步，因為我們在直路、入彎出彎的速度輸太多了。」

馬昆斯認為本田戰車的實力不濟，令他要冒更大風險。（Getty Images）

奧利華拉回應時顯得大方，道：「這樣結束主場比賽很遺憾，馬昆斯也受傷了，這一點也很遺憾。」他指出馬昆斯「太進取」：「他太遲煞車了，也許對於能爬頭過份樂觀，他避開了馬田，卻避不開我。這種事當然不會是有意的，也許他只是想在頭幾圈盡量掙回較高的位置，但那時機錯了。」

「大E」艾斯柏加路認為馬昆斯應遭停賽。（Getty Images）

馬昆斯被罰在下一站阿根廷站需跑Double Long Lap，然而按照賽會規例，若他因傷未能出戰阿根廷站，那就會完全不用受罰。作為其對手之一的「大E」阿歷艾斯柏加路直言「可笑」：「我覺得他們（賽會）最少要給他（馬昆斯）禁賽一場的處罰，就像去年巴塞隆拿站，他們也應該要罰中上貴晶禁區一場的。我覺得這（本身的處罰）太可笑，我希望（他會被罰禁賽），但我不在乎了，我又不是訂規則的人。」

曾遭受類似意外的「大E」認為，奧利華拉所受的撞擊足夠毀掉其膝蓋，「幾年前在巴塞隆拿，史密夫（Brad Smith）撞到我、我的膝蓋骨折了，痛了一整年。」