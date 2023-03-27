足球熱話｜碧基魯營搞七人聯賽決賽　群星拱照逾9萬球迷入場觀戰

前西班牙國腳及巴塞隆拿球星碧基（（Gerard Piqué）），退役後舉辦的七人足球國王聯賽（Kings League）搞得有聲有色，西班牙時間周日（26日）更在魯營球場上演賽事4強及決賽，吸引超過9萬名球迷入場，幾乎將這個巴塞隆拿的主場塞滿。



自國王聯賽舉辦開始，非常擁有商業頭腦的碧基便花臣多多，除在規則上加入不少娛樂元素，例如比賽中途中可以使用各種功能卡、開波採取冰球的方式、12碼沿用以前美職的中場帶球推進的方式等等，也有一項「第十二人」規則，允許各球隊每周可以邀請一名現役或已退役的職業球員，開季至今已有「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernández）、阿古路（Sergio Aguero）、「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）等球星客串亮相。

朗拿甸奴在上月亮相國王聯賽。（國王聯賽官方Twitter）

今次比賽的最後決戰日被碧基定在魯營球場，4強戰與決賽都會在這一天內完成。據官方數字，當日入場人數逾90000人，雖未達這個巴塞隆拿主場的最大容納人數，但報道指出比賽所有門票均已售罄，網上觀看人數最高更達216萬。

尼馬加入國王聯賽老闆之列

在賽前官方釋出一條短片，內容是聯賽搞手碧基被綁架，電視內「綁匪」的真身竟是尼馬（Neymar），他要脅碧基要在國王聯賽內擁有一支球隊才肯將其釋放，而最後他當然亦「如願以償」。

這表示繼早前朗拿甸奴決定以球隊老闆身份參加下一個球季後，尼馬亦加入到這個目前在西班牙非常受歡迎的七人聯賽當中，而此前阿古路與卡斯拿斯（Iker Casillas）都是這個聯賽的球隊老闆之一。

今次碧基放膽在魯營球場舉辦七人足球賽，不少著名球星都有來捧場。據西班牙《阿斯報》報道，這天到來的包括阿古路、大衛韋拿（ David Villa）、朗拿甸奴，以及巴塞會長拿樸達（Joan Laporta），其他媒體表示「大哨」朗拿度（Ronaldo）亦在現場觀戰。

報道表示拿樸達入場時，球場內的9萬多名球迷高呼起美斯的名字，似乎是在向拿樸達要求巴塞將美斯簽回。

巴塞會長拿樸達除到場觀戰外，亦為賽事頒發嘉賓之一。（影片截圖）

比賽全程在Twitch、Youtube、Tiktok等平台免費直播，而光是Twitch，這次魯營大戰的影片播放量在截稿前便超過1500萬次。賽事亦效仿美式足球超級碗的做法，在比賽暫停期間加插不同的歌舞音樂表現，使現場氣氛居高不下。

國王聯賽一共有12支球隊，單循環常規賽結束後，排名前8名的球隊會進入淘汰制季後賽。今次決賽最後由El Barrio以3：0擊敗Aniquiladores FC奪冠，但他們在常規賽中僅排名第8，是「掹車邊」進入是次季後賽。

與巴塞雙贏 碧基繼續有新搞作

西班牙記者Adrian Sanchez表示，巴塞在今次決賽可憑門票分成約250萬歐元，的因此對碧基來說，今次來到魯營球場舉辦比賽可說是個雙贏舉動，他能憑此獲得曝光度與高質素比賽場地，而這筆錢對最近受財困影響的舊東家而言，也算是一筆不錯的收入。

碧基今次在魯營舉辦決賽大獲成功，亦為舊東家巴塞隆拿帶來一筆不錯的收入。（碧基Instagram）

此外，會方在上月宣布，除國王聯賽外，他們將在5月開始舉辦由女子參加的女王聯賽（Queens League），屆時女王聯賽將逢周六舉行，國王聯賽則繼續逢周日開賽。