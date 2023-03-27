金判坤再「倒戈」港足 為昔日小將成長而自豪：望港隊有好成績
撰文：袁志浩
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前香港足球代表隊主教練金判坤，周二（28日）將以主人家身份帶領馬來西亞國家隊「倒戈」港足，曾「Die for Hong Kong」的他，表示至今仍有關注港隊消息。
韓國籍的金判坤曾執教港足多年，「Die for Hong Kong」金句、帶領港隊在世界盃外圍賽兩度逼和中國，都令他成為近廿年來最為人熟悉的主教練。他直至2017年因未獲足總相討續約，返回家鄉擔任韓國足協技術總監，至去年上任馬來西亞國家隊主帥。
港足周二（28日）晚將與馬來西亞交手，是金判坤第二次「倒戈」，兩軍對上一次交鋒是去年6月，當時金判坤已以2：0先贏一仗。
在港隊賽前記招後，金判坤在通道上跟安達臣與徐宏傑相遇，戴上眼鏡的他仍然留有一把標誌性長髮，和藹可親、低聲向舊部問好、相擁，他握緊傑仔的右手，面帶笑容，跟稍後出席記招時的嚴肅表情相差甚遠。
面對記者有關港隊的提問，他笑言是「艱深的問題」，強調自己一直支持及留意港隊，並用「My boy」去形容曾經在麾下的球員。「當年我一手成立了梯隊及體系，現時隊中大部份球員都是從那裏出來，我為此而自豪。」
他說得出港隊相隔超過半世紀後重返亞洲盃決賽周，大方送上祝賀，「這是很不錯的成就，我希望他們會有好成績。但今次我的身份是敵人，所以不能祝福了，但我們會踢一場有競爭性的好比賽。」
馬來西亞近來世界排名已超越香港，球隊去年底出戰東南亞錦標賽，四強首回合一度擊敗泰國，只是次回合反勝為敗出局；大馬在今月國際賽期首場友賽，也以1：0擊敗土庫曼。
金判坤稱，球隊雖未能以最好陣容迎戰，但仍會嘗試主導戰局，「我們以整個團隊去戰鬥，依然很強大，會為觀眾送上一場精彩賽事。」
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