港足對大馬補選U22兩將　21歲前鋒首度獲召　主帥：沒經驗不要緊

香港足球代表隊周二（28日）晚友賽馬來西亞，大馬足總今日於近新山市中心一間四星級酒店舉行記招，獲十多名本地傳媒採訪。

主教練安達臣透露，將從在新加坡完成四角賽的U22梯隊中，補選兩人至大港腳。



港隊因安永佳、艾里奧退隊，本已僅剩21名球員隨隊，而中場黃威傷勢未癒，主教練安達臣終決定，補選昨日剛於新加坡戰畢四角賽的港足U22小將劉家喬與余在言，預計兩人能趕及球隊今晚操練。「雖然他們已在短時間內踢了兩場比賽，會有點累，但起碼若我們再有人受傷，也有球員可用。」

港足主教練安達臣補選兩名球員對馬來西亞。（袁志浩攝）

當中余在言已曾為大港腳上陣，而劉家喬則是首獲徵召，這位前鋒昨晚鬥馬來西亞U22亦有進帳，吸引了安帥的留意。「雖然沒有太多經驗，但他們都令我留下了好印象。沒有安永佳，我們缺乏真正的前鋒——孫銘（謙）更像翼鋒一點，艾華、羅梓（駿）、Anson（黃皓雋）也踢邊。如果有他們在訓練上支援，肯定是件好事。」

劉家喬日前隨港足U22於新加坡出戰魚尾獅盃四角賽。（足總提供）

余在言以隊長身份帶領港足U22出戰余尾獅盃。（足總提供）

另外，安達臣認為大馬在金判坤領軍下已今非昔比，他重提自己執掌朝鮮期間，2017年兩度友賽馬拉，都輕鬆贏4：1，「大馬名單約一半都是入籍球員，Kim（金判坤）提高了球隊質素，這點很重要，我也很喜歡他們崇尚進攻、節奏快的足球。」

他預計今場戰況會跟對新加坡完全不一樣，「新加坡守足全踢，我們壓着踢，但馬來西亞一定會逼搶、『侵略』我們。讓球員能跟強隊交手也是好事，我們會在防守下苦功，並承諾港隊會比上次對壘時（2022年6月輸0：2）更強。」

港將徐宏傑（右）認為，去年不敵大馬已成過去，會專注備戰眼前。（袁志浩攝）

至於徐宏傑亦認為，去年不敵大馬已成過去，會專注備戰眼前。「知道對手有技術、速度快，但我防守也很強，所以不會怕他們，伯為對手帶來煩惱。我們每仗都在進步，很期待明天的賽事。」