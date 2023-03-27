足球｜IFAB修例禁守門員心理戰惹爭議　法國頭號門將出文嘲諷

達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在卡塔爾世界盃的英勇表現，至今仍為不少球迷津津樂道。除他價值連城地擋出對方在完場前的單刀射門外，這名阿根廷門將撲救12碼的表現亦十分出色。

不過同時他在12碼時挑釁、騷擾對方球員的舉止亦引來爭議，並有傳聞指會因此而修例限制門將行為。國際足球理事會（IFAB）近日宣布，7月1日開始會為12碼引入新例，禁止門將「不公平地分散」主射球員的注意力。



阿根廷面對法國的12碼大戰中，達米安馬天尼斯多次做出扔走皮球、踢走皮球、跳舞等舉動騷擾對方主射球員，相關行為引來不少爭議，這也不是他第一次在撲12碼時大玩心理戰。

在1月時便曾傳出，馬天尼斯的相關舉動引來官方不滿，並有意為此修改球例。

達米安馬天尼斯在撲出12碼後跳舞的舉動惹來不少批評。（Getty Images）

馬天尼斯在今屆世界盃期間的小動作：

12碼大戰對陣荷蘭一役：

-準備將皮球交給荷蘭中場貝侯斯（Steven Berghuis）時，忽然扔走皮球；

-將皮球踢到一邊，並近距離盯着準備施射的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）；

-在盧克迪莊（Luuk de Jong）走近禁區時，將皮球踢到中圈；



12碼大戰對陣法國一役：

-有意拖延京士利高文（Kingsley Coman），包括向球證抗議；

-在曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）走近禁區時，將皮球抱到門前，然後扔到禁區邊緣。



據IFAB在周五（24日）公布的新條例，表明「門將不得不尊重比賽和對手，比如不公平地分散主射球員的注意力。」

「門將必須留在門線上面向主射球員，並站在兩條門柱之間，在對方施射前不得觸碰門柱、門楣或球網。」條例中寫道，並於7月1日生效。「門將不得以不公平的方式分散主射球員注意力，例如拖延時間、觸碰門柱、門楣或是球網。」

條例變動惹爭議

被視為今次修例罪魁禍首的馬天尼斯，在被訪問時表示自己並不介意，「我不知道自己會否在20年內再救出12碼，或許不會，但我必須在美洲盃和世界盃將它們救出。」

「最後我成功地擋出12碼並幫助球隊勝出，對我來說這就已經足夠。我們總是需要適應國際足總想要的新球例，所以沒有什麼問題，我們會適應的。」他續說道。

不過相關條例卻引來很多球員不滿，洛里斯（Hugo Lloris）退出國家隊後，現為法國首號門將的邁治蘭（Mike Maignan）在Twitter轉發相關消息，並諷刺地寫下「2026年的IFAB規則：門將必須背對射門；如救出12碼，攻方將獲得間接自由球」。

此外，曾於世界盃後批評馬天尼斯做法過火的阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright），亦在Twitter上表示相關修例「可笑」（Ridiculous）。