世界盃｜南野拓實不知森保一十二碼計劃　「球員聚集後靜了五秒」

日本隊在世界盃16強對克羅地亞戰至互射十二碼時，有3人射失，令球迷大感驚訝，最終十二碼輸1：3出局。

賽後，包括本田圭佑在內的名宿，都認為日本隊對互射十二碼準備不足、心態也不足，射失第一輪的南野拓實相隔一日後，終向日本《讀賣新聞》披露「藍武士」出局的細節。



日本對克羅地亞互射十二碼，監督森保一賽後透露是由球員自己安排誰來操刀，大讚他們勇敢，結果射第一、第二和第四輪的南野拓實、三笘薰及吉田麻也都射失，日本因而輸1：3出局。

賽後眾將哭成淚人，其中南野伏在草地上崩潰嚎哭，即使隊友攙扶安慰，仍哭得斷腸，賽後亦沒有理會採訪區內日本傳媒的呼喚，逕自離去。他其後終再接受《讀賣新聞》訪問，直言「那是我人生最糟糕的一天」。

南野拓實在日本出局後哭得久久不能自己。（美聯社）

南野指，他本身不知道森保一會以「球員自決」的形式去決定主射人選，在球員們聚在一起、決定人選之時，一開始沒人舉手，經過5秒寂靜，南野終挺身而出，道：「那麼，我去吧。」他向《讀賣》回想道：「那時我有信心，感覺射第一或第五輪都可以。」

最後南野第一個主射，他深明自己能否射入，會影響到之後操刀的隊友，可惜悲劇還是發生了——他射失，第二輪的三笘薰也隨之射失，日本最終出局，南野當刻無力地跪地，對自己的憤怒、對球隊的愧疚一湧而出，他非常傷心，隊友的安慰令他「更痛苦」，他說：「我本來有自信去射，結局卻是拖累了球隊。」

南野拓實認為自己的自信最終拖累了球隊。（Getty Images）

南野透露，由球場回到球隊宿舍期間，森保一曾向他道謝：「感謝你願意做第一位主射那個……今屆世界盃對你來說很困難，但謝謝你從無怨言地支持着球隊。」南野也為自己射失向森保道歉。

現年27歲的南野拓實，仍展望4年後的下一屆世界盃，「我希望在下一屆復仇，我想進步、然後回到這裏。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

南野表示想在下一屆世界盃「復仇」。（Getty Images）

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程