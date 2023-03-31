印尼遭褫奪世青盃主辦權　球員夢碎哭問「怎麼辦」　湧高官IG怒罵

印尼本來即將主辦今年舉行的U20世界盃（世青盃），惟印尼支持巴勒斯坦、國內反對以色列參賽的聲音強烈，國際足協最終褫奪其主辦權，有傳由阿根廷接手。

由於印尼本身是以主辦國身份參賽，現今變相國家隊失也去參賽資格，令球員、球迷都忿恨不已。



今年U20世界盃原定在5月20日至6月11日在印尼峇里舉行，但以色列去年憑歐洲U19錦標賽亞軍，首度取得出戰U20世界盃決賽周的資格，或令原主辦國印尼始料未及。印尼擁有世界上最大的穆斯林人口，加上印尼政府一向支持巴勒斯坦，國內部份政客及媒體表明反對以色列參賽、或要求他們退賽，當中有份舉辦賽事的城市，包括峇里及中爪哇的市長都表明不願接待以色列隊；亦有印尼穆斯林組織表明不歡迎以色列隊到訪印尼，並聲稱球員到訪不會安全。

印尼本身已準備好舉辦U20世界盃。（路透社）

雖然印尼青年及體育部長阿馬里曾嘗試為事件降溫，包括重申國際足協要求所有取得資格的國家參賽、當地也會保障以色列隊安全，但國際足協最終在周三（29日）宣布，印尼不再是U20世盃的主辦國，賽期不變，新主辦國會在稍後公布；同時，印尼足總有機會受罰，如有處分會在稍後決定。同日，阿根廷已正式申請接辦，亦是目前唯一申請的國家，盛傳已獲FIFA首肯。

印尼U20將帥在得悉國家失去主辦資格、連帶失去參賽資格後，不禁痛哭：

今次已是印尼足球在短短半年內承受的第二次嚴重打擊，去年10月，一場印尼甲組聯賽賽事，由兩支長期敵對的球隊阿雷馬及泗水帕斯巴亞交手，最終作客的泗水以3：2獲勝，打破阿雷馬23年在主場對賽的不敗身，約3000名阿雷馬球迷闖入球場抗議，終演變成騷亂。當時報道指防暴警察到場施放催淚煙及追打球迷，終導致多名包括兒童在內的球迷在湧向出口逃生時「人踩人」，最終造成135人死亡、583人受傷，成為足球史上死亡人數第二多的事件，震撼全球。

事後，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）要求即時暫停所有印尼甲組聯賽，並在與恩芬天奴會面後，決定停用事發球場坎朱魯漢體育場，並按國際足協標準重建，聯賽暫停約兩個月後才重啟，並閉門舉行。

印尼本來希望借今次舉辦U20世界盃，重振當地的足球產業，未料最終因政治及宗教事件而告吹，而當中受影響最深的，無疑是一班為大賽準備以久、希望在賽事中好好表現以爭取外流的年輕球員。

國際足協決定取消印尼的主辦資格後，一眾印尼U20代表隊球員與教練團齊聚，為彼此繫上黑絲帶，無論球員和教練都不禁落淚。18歲前鋒卡拉卡（Hokky Caraka）除了在自己的Instagram上發文，直言：「發生這種事，我已不知道能怎麼辦？」並配上哭泣的表情符號。

曾表明不願接待以色列的中爪哇市長Ganjar Pranowo，其IG更遭一眾U20代表隊球員留言痛罵，卡拉卡寫道：「先生，真的很感謝你，啊，是的，我們知道的，先生，你的前程很有保障，將來一片光明。不過，我們呢？我們的職業生涯剛剛才開始呢，而我們希望能借這舞台（U20世界盃）更進一步，最後卻粉碎了。」門將Cahya Supriyadi也道：「謝謝你啊，先生。這個農村男孩為了印尼在世界盃而戰的夢想，終究也只是個夢想呢，先生！這個國家的孩子們的夢想，最後徒勞無功了，先生。」