英超熱話｜拉舒福特與曼聯傾續約傳獅子開大口　親自回應闢謠

拉舒福特今季狀態大勇，當C朗拿度離隊後，成為曼聯前線不可或缺的主力。「福仔」與曼聯的合約剩下一年左右，英國《每日星報》指拉舒福特因今季的表現，傾續約時獅子開大口要求50萬英鎊周薪，引來本尊現身回應，直斥報道是一派胡言。



戰畢卡塔爾世界盃後，拉舒福特（Marcus Rashford）大爆發，今季累積轟入27球，並3度獲得每月最佳球員的殊榮，同時奠定在曼聯的主力地位。

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拉舒福特今季大爆發，成為曼聯前線的必然主力。（Getty Images）

拉舒福特傾續約 英媒：叫價50萬鎊周薪

拉舒福特早前啟動續約條款，換言之與曼聯的合約在2024年夏天屆滿，但看到「福仔」這種表現，當然想盡早傾續約。

英國《每日星報》日前爆料，指拉舒福特與曼聯洽談過程有阻滯，事關這名英軍翼鋒「獅子開大口」，叫價50萬英鎊周薪，相傳與C朗拿度的周薪一樣。

傳聞拉舒福特要求加人工，周薪與C朗效力時睇齊。（Getty Images）

拉舒福特澄清：胡說八道

謠言滿天飛，拉舒福特決定親自澄清，在專門更新曼聯資訊的Twitter帳戶《UtdPlug》上，回應有關傳聞，直斥《每日星報》的失實報道，「在新一輪的謠言開始前，這（傳聞）完全是胡說八道，我與球會之間一直互相尊重。我現時只會一心一意協助球會，以最好的成績完成聯賽及贏得錦標。」

另一邊廂，英國《泰晤士報》透露，曼聯將加緊腳步，盡快完成拉舒福特的續約，事關巴黎聖日耳門依然對「福仔」有意思。

拉舒福特親自回應加薪傳聞。（Twitter截圖）

傳迪基亞與曼聯未能達成共識

除了拉舒福特，曼聯近日也與正選門將迪基亞傾續約，這名西班牙門將希望留效曼聯，但有一個障礙，就是必須接受減薪。《The Athletic》指迪基亞未能與紅魔鬼達成共識，因他認為自己依然是球隊重要一員，所以在人工方面不希望退讓。可幸的是，雙方談判後依然正面，當雙方縮窄銀碼上的落差，迪基亞仍大有可能留在奧脫福。

雖然迪基亞未能與曼聯達成續約共識，但續約方面依然樂觀。（Getty Images）

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