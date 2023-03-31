足球熱話｜阿古路做直播一個舉動令人憂心　拍檔即嚇到變臉

阿根廷名宿阿古路因心臟問題提早掛靴，退役後他依然活躍，時常在網上開直播，日前做直播時，阿古路在說話期間突然停下來撳住心口，令人擔心。



阿古路（Sergio Aguero）在2021年夏天加盟巴塞隆拿後，其後因心律不正提早退役，無奈結束球員生涯。

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阿古路2021年因心臟問題退役。（Getty Images）

阿古路時常在網上做直播，更是熱門的直播主之一，如今擁有470萬追隨者。這名阿根廷名將日前與另一直播主持做節目時，一個動作卻令不少球迷擔心，當他與拍檔閒談時，侃侃而談之際，他突然停下來，垂下頭並以右手按住心口，拍檔見阿古路有點不妥，臉色一沉，立即慰問阿古路有沒有事。

阿古路沒有即時回答，再等一等才回應對方，「我諗...我諗....我應該有輕微心律不正。」拍檔隨即追問要不要去醫院檢查，阿古路表示沒有需要，全因體內的一件物件，「因為我體內有一塊晶片，如果有大問題它會監測到，並發出信號。」幸好阿古路其後沒有大礙，繼續如常完成直播。

即使阿古路掛靴後，在不同場合也能看到他的身影，正如早前他跟隨阿根廷國家隊出戰世界盃，更見證一眾隊友捧盃，算是完成他的心願之一。阿古路更復出賽場，在舊隊友碧基所舉辦的7人賽中登場，更在「地標戰」有士哥。

阿古路早前跟隨阿根廷出戰世界盃，最終捧起冠軍，算是圓夢。（Getty Images）

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