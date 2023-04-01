棒球熱話｜球迷闖關衝入場內跪地求婚　保安舉動令現場由喜變驚

美國職棒大聯盟（MLB）在3月30日迎來開幕日，洛杉磯道奇在揭幕戰面對亞利桑那響尾蛇，比賽期間一名球迷突然闖入球場，向着觀眾席的女朋友單膝跪地求婚，但還未聽到對方回應，他便被匆匆趕來的保安撲倒在地。



從影片中可見，這個名叫Ricardo Juarez的球迷跨越道奇球場的圍欄，跑到場內跪地求婚，雖然他無意襲擊或影響球員，但趕來的三名保安絲毫沒有怠慢，將他撲倒一刻，Ricardo Juarez連帽子都飛走，。

Ricardo Juarez的行為引來觀眾席上不少球迷歡呼，在他被制伏一刻，有人不斷大叫「不要（No way）！」

還未等到女方回應，Ricardo Juarez已被保安帶走，不過他的女朋友Ramona Saavedra在Instagram的限時動態上貼出相關影片，寫上「這是最好的求婚」，並在下方補上「我愛你」，似乎她亦願意嫁給對方，但將marry寫成merry。

Ramona Saavedra在限時動態中拍下男友被保安制伏帶走的影片。（Ricardo Juarez instagram）

Ricardo Juarez因此而被帶到警局，Ramona Saavedra亦表示「他正被拘留」，但可幸的是，事後兩名當事人再在Instagram上貼出Ramona Saavedra接受求婚、無名指上戴上訂婚戒指的照片，算是為這宗球場鬧劇寫下最圓滿結局。

事後兩人在Instagram上貼出求婚成功的合照。（Ramona Saavedra Instagram）

求婚事件在網上瘋傳，Ricardo Juarez求婚然後被保安制伏的影片也有多個角度的版本，其中一條可看到附近的響尾蛇球員Lourdes Gurriel Jr.看到他跪地時，忍不住高舉雙手，卻沒想到保安竟迅速將其撲倒，他即時抱頭，似乎有點震驚。

主場的道奇最後亦「雙喜臨門」，除造就一對情侶共諧連理外，早段落後0：2的他們最終以8：2擊敗響尾蛇，拿下開幕日的勝仗。