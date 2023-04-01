足球｜比甲球員炮彈式飛車撞穿體育館　疑超速累事幸無人受傷

撰文：陳旭暉
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比利時列日（Liege）發生一宗嚴重車禍，一輛在公路上失控的車輛超速，如炮彈式飛入一間體育館內，而肇事車主為效力過多間意大利球會的足球員基耶尼（Sofian Kiyine）。

周四（3月30日）傍晚，基耶尼駕駛的車輛失控凌空飛起，如炮彈一般將附近的體育館撞穿，現場留下一個大洞。

據多間外媒報道，當時該體育館有多名小童使用，但事發時剛好都在更衣室，因此幸運地無人受傷。

基耶尼目前效力的比甲球會奧特海維利周五（3月31日）在官網發表聲明，表示該名球員已被送往最近醫院的急症室，目前沒有生命危險。

「幸運地，沒有其他車輛或人因今次意外而受傷。球會目前正等待事件具體的調查結果，之後會作出進一步回應。」奧特海維利的CEO Peter Willems在聲明中說道。

他亦提到外界懷疑基耶尼超速駕駛導致今次意外，但目前由於沒有實際車速數字，因此他希望在調查結果出來之前，先不要妄下判斷。

今年25歲的基耶尼出生於比利時，但他曾代表摩洛哥U20及U23出戰。球會生涯早期都在意大利聯賽渡過，曾為基爾禾維羅納、沙蘭力坦拿及拉素等球會效力，並在2022年加盟比甲的奧特海維利。

基耶尼生涯效力過最有名的球會為拉素，但實際上並未正式上陣過。（Getty Images）
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