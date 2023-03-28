「新美斯」之名太沉重　保贊與一眾被盛名所累天才少年︱足球專題

當美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）以35歲之齡高舉世界盃，32歲的「新美斯」保贊（Bojan Krkić）卻在日前宣布退役。「剎那光輝，不是永恒」，說的當事人可能遭誤解了，因為放諸足球世界似是至理明言。

保贊的故事令人惋惜，但至少仍有人為他感慨；而這些年多少個「新美斯」，你又能記住誰？



德國美斯——馬高馬連（Marko Marin）

德國美斯——馬高馬連（Marko Marin）。（Getty Images）

跟美斯一樣身高，1.70米，腳法秀麗得不像德國人，在慕遜加柏出道，於雲達不來梅嶄露頭角，最錯是可能是2012年轉投車路士，而甫加盟便受傷缺陣一段時間，於是只能一直屈居同類型的夏薩特之後。

馬高馬連之後輾轉效力西維爾、費倫天拿、奧林比亞高斯，職業生涯最後一季在匈牙利聯賽度過，黯然在去年以33歲之齡掛靴。

英格蘭美斯——巴斯達（Jose Baxter）

英格蘭美斯——巴斯達（Jose Baxter）。（Getty Images）

效力愛華頓的巴斯達，在2008年以16歲191日之齡在英超披甲，打破了球會最年輕球員上陣紀錄，也是當時歷來第二年輕的英超球員，「英格蘭美斯」之名不脛而走。只是，誰想到他的潛質沒有達到人們的期望，之後被外借至燦美爾後，便開始在低組別聯賽打滾，曾效力奧咸、錫菲聯等球會，最後到了美國的Memphis 901；2021年，29歲便結束了職業生涯。

加納美斯——阿奇姆彭（Frank Acheampong）

加納美斯——阿奇姆彭（Frank Acheampong）。（Getty Images）

搜索百度的話，阿奇姆彭綽號「加納梅西」，他現時效力深圳FC，是戴偉浚的隊友，可他還是Frank Acheampong的時候，曾經獲曼城看中，也曾到克羅地亞試腳，只是因為工作證問題無法加盟。

及後終於在歐洲落班，投效比利時勁旅安德列治。不過，他或許感到足球生涯苦短，想早點修成正果，早在25歲之齡便投身中超，當然，被喚作阿奇姆彭所收到的人工，比「加納美斯」實際得多。

烏拉圭美斯——洛迪路（Nicolás Lodeiro）

烏拉圭美斯——洛迪路（Nicolás Lodeiro）。（Getty Images）

因為控球技術高超、充滿創造力，洛迪路在初出道時曾獲譽為可以跟烏拉圭一代名將法蘭斯哥利相提並論，但這個施丹的偶像畢竟沒多少人知道，還是「烏拉圭美斯」的名號響亮得多。

雖然難與美斯比較，但洛迪路的職業生涯其實不算差，很早就到了荷甲班霸阿積士落班，並贏得兩次聯賽冠軍，之後效力巴西的保地花高與阿根廷勁旅小保加，都獲得獎盃，現時則效力美職的西雅圖海灣者，還取得了一紙綠卡，34歲仍未言退。

巴西美斯——捷拉（Jean Carlos Chera）

巴西美斯——捷拉（Jean Carlos Chera）（網上圖片）

10歲的時候，捷拉加入了巴甲山度士的青年軍，便一直受外界注視，被認為將是一代球王；還未夠16歲時，便跟意甲的熱拿亞簽約，但最後卻選擇了家鄉的法林明高。

然而，捷拉沒有充份發揮球技，卻不斷轉球會，到19歲那年，竟然到了希臘投效帕尼利亞科斯，並在那裏正式參加了第一場職業球賽。一個月後，捷拉又到了西班牙，那時是2014年11月。之後捷拉未嘗發揮所長，只能遊離浪蕩，2016年首次宣布掛靴，兩年後真的退出職業球壇，那時，他只得23歲。

阿根廷美斯——邦拿洛迪（Diego Buonanotte）

阿根廷美斯——邦拿洛迪（Diego Buonanotte）。（Getty Images）

美斯是阿根廷人，來自阿根廷的「新美斯」多不勝數，細美斯一歲的邦拿洛迪是其中之一。邦拿洛迪在河床出道，可以踢翼鋒及進攻中場，表現令人驚艷，但他追隨美斯的步伐到了西甲發展，卻不如意，只曾效力馬拉加、格林納達等弱旅，現時則在秘魯落班，合約到2023年12月才到期；而他職業生涯最光煇的一剎，相信是他跟美斯、阿古路等合作，在2008年贏得了奧運金牌。

阿根廷美斯——尼高拉斯加坦（Nicolás Gaitán）

阿根廷美斯——尼高拉斯加坦（Nicolás Gaitán）。（Getty Images）

加坦在小保加出道，其後在賓菲加踢出名堂，每一季都是「傳曼聯」的要員，但一直只聞樓梯響，之後卻轉投了馬德里體育會，但越踢越沉下，兩季後竟到了中超大連一方搵食，之後卻流浪地球，效力過美職的芝加哥火燄、法國的里爾、烏拉圭的彭拿路，現在則效力葡超的費利拿，為護級而掙扎。

西班牙美斯——保贊（Bojan Krkić）

西班牙美斯——保贊（Bojan Krkić）。（Getty Images）

2007年，保贊以17歲19日打破了美斯最年輕巴塞隆拿球員在西甲上陣的紀錄，時任巴塞主帥列卡特盛讚他擁有成為世界級球星的潛質，並不時派他披甲，結果他在2007/08年球季上陣了48場，這對於一個17歲小伙子來說未免太多了；這種揠苗助長的方式亦毁了這名西班牙天才球星，保贊後來患了焦慮症，不得不退出了2008年西班牙歐國盃大軍。

雖然保贊繼續效力巴塞至2011年，但繼任的哥迪奧拿明顯不像列卡特般看好他（又或者出於保護），其每季上陣數字壓縮在30場內。保贊跟哥帥的關係不太好，毅然出走，卻踏上了不歸路，效力過羅馬、AC米蘭、阿積士等豪門，卻無法重上巔峰，然後令人詫異地加盟英超的史篤城，但一直受傷患困擾，之後去過美職、西甲，最後落戶日本投效神戶勝利船，去年上陣20場卻沒有一球進帳，一代天才，只能含恨告別球壇。