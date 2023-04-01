英超｜阿迪達領阿仙奴100勝　加比爾捷西斯傷癒首建功再梅開二度

曼城以4：1反勝利物浦後，英超榜首阿仙奴緊接登場，加比爾捷西斯正選登場，取得復出後的首個入球，下半場更梅開二度，加上賓韋特及格列沙加各建一功，以4：1大勝列斯聯。



曼城反勝利物浦後，再度與阿仙奴的分差收窄至5分，緊接登場的阿仙奴主場鬥列斯聯。兵工廠今仗先收起主力布卡約沙卡，由加比爾捷西斯﹑馬天尼利及杜沙特攻堅。

英超｜曼城4：1反勝利物浦續向阿仙奴施壓 迪布尼換邊53秒反超前

復出不久的加比爾捷西斯擔正，早段有頭槌攻門機會，惟稍稍高出。這名巴西國腳隨後在對方禁區內突破，更令列斯聯隊長艾寧落腳踢跌他，球證直指12碼，捷西斯親自操刀建功，射入復出以來的首個入球。

阿仙奴換邊初段極速取得保險球，馬天尼利左路傳中，剛好越過3名列斯聯守衛，埋兵遠柱的賓韋特近射入網，下半場僅100秒改寫紀錄成2：0。加比爾捷西斯其後與杜沙特一次配合，二人之力撕破列斯聯防線，55分鐘梅開二度，兵工廠遙遙領先至3球，捷西斯其後在60分鐘退下火線，功成身退。

即使列斯聯由基斯甸臣（Rasmus Kristensen）破蛋，阿仙奴末段再由格列沙加接應奧迪加特的妙傳，頭槌錦上添花，結果阿仙奴以4：1大勝列斯聯，以72分續居榜首，繼續領先曼城8分，亦是阿迪達執教阿仙奴以來第100場勝仗。

杜沙特與捷西斯兩人之力，合力撕破列斯聯防線。（路透社）

英超周六賽果：



曼城4：1利物浦

般尼茅夫2：1富咸

阿仙奴4：1列斯聯

白禮頓3：3賓福特

水晶宮2：1李斯特城

諾定咸森林1：1狼隊



英超第29輪直播賽程：