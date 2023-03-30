英超｜阿仙奴煞科戰主場對狼隊一票難求　見證捧盃或要付出天價

19年了，阿仙奴終於有機會高舉英超錦標，加上世界復常，會否親赴倫敦見證愛隊奪冠，成為了不少阿仙奴球迷之間的熱門話題。想一睹歷史時刻，首先要付出，阿仙奴煞科戰在酋長球場對狼隊一仗的門票，變成「槍迷」必爭之地，一票難求，英媒指門票價格已被炒至高達5.3萬鎊。



阿仙奴在2003/04球季英超不敗封王，其後一直與聯賽冠軍無緣，直至今季，兵工廠表現突出，接二連三在關鍵時刻絕殺對手，全取3分，甚有冠軍相。阿仙奴現時以69分高踞榜首，以8分領先踢少一場的曼城，爭標形勢不俗。

若是在不敗封王一季才誕生的嬰兒，如今都已經換取成人身份證﹑成為19歲的成人了，不少「阿迷」都希望現場見證歷史性一刻。根據賽程，阿仙奴在5月28日的煞科戰酋長球場鬥狼隊，一旦奪冠的話，就有望見證再次在主場高舉英超獎盃。

阿仙奴暫時高踞榜首，更有望煞科戰在主場封王。（Getty Images）

若果循阿仙奴官方途徑購票，首先要成為阿仙奴會員，入會費至少34鎊（約329港元）。主場賽事又有分3個不同價位，根據官方網站，只有鬥「BIG6」的賽事是最高價格的「Cat A」，票價由77鎊至131鎊（由約744至1266港元）不等，而狼隊是屬於「Cat B」，換言之票價為44.5鎊至75.5鎊（由約430至730港元）不等，一般級別的「Red Member」將可以在當地時間4月11日早上10時登入官網購買，相信一眾球迷必定爭崩頭，門票勢被「秒殺」。

阿仙奴主場對狼隊一仗，根據官網被評為是「Cat B」賽事。（Getty Images）

如果未能在官網入手，屆時就要另找方法，或許又要購買「黃牛飛」。不少英媒指，阿仙奴對狼隊一仗的門票最貴炒至5.3萬鎊（即約51.2萬港元）。

相信不少阿仙奴球迷都希望見證愛隊捧盃。（Getty Images）

翻查網上門票轉售平台《StubHub》，赫見已經有不少該仗門票待售，英媒廣泛報道的「最貴門票」確實存在，球場兩側下層的門票兩張盛惠逾51.1萬港元，但沒有說明實質位置。除此之外，不少貴價門票「閒閒地」都要6位數字，其中一張是接近山頂位，卻索價逾24萬港元，相信不少球迷看到這個數字都已經「腳震」。

事實上，除了「天價」門票外，亦有不少價錢相對相宜的門票，在1萬港元左右都有交易，但當然位置上未必是最好。不厭其煩地講，若果球迷們想買飛，最好當然是透過官方途徑，若透過轉售平台購票的話，就要自行衡量風險了。

（網上截圖）

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