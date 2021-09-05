東平洲一日遊︱逃離市區感受大自然鬼斧神工　欣賞千層糕與豆腐岩

如果熱愛觀賞奇岩怪石，東平洲必定讓你大飽眼福。

這個長2000米、寬600米的小島，是全港唯一同時擁有3大生態郊遊身份之地：地質公園、海岸公園及郊野公園。島上擁有大大小小、奇形怪狀的沉積岩，千層糕、豆腐岩、更樓石和龍落水等地質遺蹟、奇石處處，充滿大量打卡位給大家拍照。

長度：6公里 時間：6小時



此外，東平洲海岸公園沿岸的生態系統健康又豐富，珊瑚、無脊椎海洋生物和海藻類的品種特別多，6小時沿着「平洲環島郊遊徑」漫遊一圈，細看島上昔日的破舊石屋與大自然的鬼斧神工，感覺悠然輕鬆。

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巨型幻彩千層糕

離開碼頭向左行，遠遠已可看到一層層巨型的「千層糕」。眼前所見的千層糕原來由已有5500萬年歷史的沉積岩形成。當時的東平洲是一個平靜的鹽湖，水流帶著的泥沙在湖中有規律地沉積，於是薄薄的沉積岩便一層層形成。顏色深淺不一的岩層相間，細看薄如鱗片，形態、色澤極像千層糕。這些平衡勻稱的岩石稱為「頁岩」，加點想像力，也有點像一本本厚書。

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一磚磚豆腐坐落海旁：豆腐岩

「千層糕」附近，還有另一款「美食」，那就是「豆腐岩」。顧名思義，這些岩石形如一磚磚豆腐，每塊直徑約50至70厘米，岩石之間的裂縫（即海蝕沖槽）正是由海水不斷沖擊、沙石碰撞分割而成，當裂縫逐漸擴大時，便變成一磚磚的「豆腐塊」。

海岸雙子塔：更樓石

再往前走，2座約有7至8米高、氣勢磅礡的石柱即活現眼前，這雙子塔便是更樓石。海蝕可造成多種趣怪的海岸地貌，包括海蝕平台、海蝕拱、海蝕崖、海蝕洞等，而更樓石正是經過長年累月海浪侵蝕和風化而成的海蝕柱。

由於它們坐落於小島東南端的海岸前，十足十東平洲的守護者。再仔細看，還有點像厚切法式千層蛋糕呢！由碼頭步行至更樓石，短短的距離，已有不少叫人目不暇給的奇岩怪石值得駐足細看和拍攝，相信可花上1小時。

更樓石（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

巨型白龍潛水：龍落水

恐龍究竟有多巨大？大家今時今日或許無法想像。不過沿郊遊徑往石灘走，遠遠已可看到長達100米的巨龍正潛入水中。在一層層褐色的頁岩上面，是一塊塊厚約60至80厘米、排列有致的白色三角形石頭，斜斜插入海中，所以有「白龍落水」之稱。「龍脊」的形成是由於較鬆軟的岩層被海水侵蝕的速度較快，而堅硬的白色岩層相對較慢，因而構成這獨特的形態。從高處俯瞰，長長的蛟龍潛入海中，極有氣勢！

天然大斧劈開狹道：斬頸洲

接近東平洲的盡頭，便是「斬頸洲」，遠看就像頸項被巨斧一刀垂直劈開，形成一條數米闊的狹道，而這通道足足經歷數千年，由波浪不斷沖擊侵蝕而造成，景觀令人歎為觀止。

斬頸洲（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

補給站嘗鮮

環島遊完結前，相信體力已用了8、9成，建議大家自備水和食物補給，因為離開碼頭便沒有補給點。回程剛好是日落時分，拍下橙黃色的鹹蛋黃，就為這個地質小旅行畫上完美句號。星期六上、下午均有船前往東平洲，所以可考慮在此過一晚或在島上露營。東平洲位於全港最東面，在此看朝陽初升，可能看到最大最近的太陽。

隱世浮潛勝地

很多人玩浮潛多選擇西貢，但東平洲海水清澈見底，能觀賞多種魚類和海洋生物，是較少人知的浮潛勝地。

交通資料：

往東平洲渡輪：馬料水渡輪碼頭開出：星期六9am、3:30pm；星期日及公眾假期9am（船程1.5小時，建議提早20分鐘排隊購票，由港鐵大學站B出口步行15分鐘前往）

東平洲開出：5:15pm

行駛時間：逢星期六、日、公眾假期

票價：來回$100



來往馬料水及東平洲的船期。（船公司網站）

注意事項：需自備糧水



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路線提供：香港聯合國教科文組織世界地質公園

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：地質生態遊 — 東平洲】

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