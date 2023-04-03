F1澳洲站｜車手諷賽會出紅旗不為安全　法拉利車手受罰怒批不公

F1澳洲站賽事在混亂中結束，全程意外不斷，一共出示三面紅旗，尤其在第二面紅旗後重新起步連環炒車，最終只餘十二架戰車完成賽事。

在意外中，法拉利車手辛斯遭裁定是撞車肇事者，因而遭罰秒而跌落第十二名，他事後一路鳴冤；而捲入意外、最終與隊友相撞的Alpine車手加斯利，則逃過大難，更與隊友拍下「友好影片」。



澳洲站總共58圈的賽事跑到第54圈，因麥奴臣與牆身擦撞後爆胎，賽會出示今站第二面紅旗，當比賽重新起步，便在一號彎發生多宗炒車意外，先是辛斯碰撞到亞士頓馬田車手艾朗素的右後胎令他打轉，連鎖效應下，緊隨的Alpine車手加斯利也隨之鎖死、衝出賽道，然後在返回賽道時與隊友奧干相撞；而跑在最後的威廉士車手沙根特也撞向艾法托利的迪維斯，賽道一時間滿目瘡痍。

辛斯在意外後率先被調查，終遭罰5秒及兩個罰分，並在第三面紅旗時等候重開期間獲知被罰，當時他大為錯愕，由於比賽期間受罰就沒有抗辯空間，他不斷透過無線電向車隊連環說「不行、不行、不行、不行」，又激動地道：「這不能接受！他們應該要等到賽後再跟我談！」由於加罰5秒，令他雖然在第4位完賽，但罰秒後跌落完賽車手中包尾的第12，一分都沒有。

辛斯得悉自己被罰後大受打擊。（路透社）

他賽後受訪時，直指這判罰是「史上最不公平判罰」：「我認為這是我這輩子見過最不公平的判罰，但在訪問中說一些不好的話前，我寧願先跟裁判們談談。」不過談判顯然沒有他想要的結果，他其後在Instagram發文道：「起步不錯、第一面紅旗後的補救工作也不錯，整體而言這場比賽都很不錯，但那判罰毀了一切，而且我不同意這判罰。太難接受了，但我會向好的方面看、再集中下一場賽事。」

在陸克萊一起步便退賽、辛斯又被罰之下，法拉利在澳洲站一分未得。（Getty Images）

另邊廂，與隊友相撞的加斯利同樣受查，但賽會在賽後才召見車隊及車手，再決定如何處置。加斯利的罰分已累積到10分，僅差兩分便達到12分需停賽一場的門檻，不過賽會最終裁定是「第一圈事故」，決定不予處分，令他避過停賽。

由於加斯利和奧干雖是童年好友、但關係一度轉差，兩人今季在Alpine做隊友，令外界都聚焦在他們會否爆發內訌之上。不過兩人似乎沒有因今次相撞影響關係，奧干賽後受訪時稱，認為只是單純的意外，「加斯利已立刻跟我道歉了，一切都沒問題」。其後兩人在社交媒體上傳一同拍攝的片段，明言事過境遷，加斯利道：「雖然結果很差，還是可以向好處看，戰車速度不錯，一同為下一站努力吧。」

麥拿侖雖然是紅旗下各種「傷亡」的得益者，但車手諾里斯也坦言，認為賽會出示紅旗不是為了安全，而是為製造戲劇效果：「我是駕駛賽車的人，我知道惡運可以隨時毫無原因地找上門，最後階段（指第二面紅旗後重新開賽）很多人跑離了賽道，我可以因為這樣而與侯根堡相撞的。就因為賽會想做一場Show，車手就會因此遇上不幸，一瞬間，你擁有的一切就被奪走了。」