F1熱話｜車手靠同事群組聯絡　羅素：無人講笑，全都講正經事

今時今日科技發達，多數靠通訊軟件聯絡，公司同事之間有Whatsapp群組是正常不過的事。F1（一級方程式）車手與車手之間的關係錯綜複雜，場上既是敵人，場外也是同事，不少車迷對此感好奇。

上年季尾，所有車手出席晚餐賀華迪爾退休，韋斯達賓直言車手之間有一個Whatsapp群組，究竟他們是否像普通人一樣在群組中交流，佐治羅素與諾里斯早前透露群組內的生態。



F1車手之間的關係複雜，一時是隊友﹑一時是敵人，有時在賽道上各不相讓，賽道外私底下又會否有交流呢？相信這一點不少車迷也想知道。

F1車手之間又有個「同事群組」，方便聯絡。（Getty Images）

羅素：無人講笑，講正經事

韋斯達賓去年提及車手之間有一個Whatsapp群組，平治車手及F1車手協會總監佐治羅素（George Russell）早前在播客（Podcast）節目《The Fast And The Curious》中，確認這個群組的存在，「我們（車手）之間有個Whatsapp群組，叫『Grid Gang』，群組內的對話沒有玩笑，也是關於正經事，但當有事發生的時候，突然就會有人傳出『Meme圖』，一下子就會失去控制。」

作為群組管理員的羅素，當車手位置有調動時，他也會隨即反應，「老實說，我十分無情，我會立即把他（離開車手）移除。」

佐治羅素是F1車手協會的總監，亦是車手群組的管理員。（Getty Images）

諾里斯揭群組頭像

麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）再在這播客上，講述更多關於「車手谷」的事情，「當然沒有『喂老友我哋傾計』，通常話題也是圍繞規則。」

諾里斯的說法與佐治羅素吻合，這個群組究竟有多正經？諾里斯再度指出群組內沒有有趣的「Meme圖」，連近日生日的羅素，也沒有人在群組向他送上祝福，可見更像一個公事群組。諾里斯也展示這群組的頭像，不是他們一年一度的大合照，也不是F1的官方標誌，而是占士亨特（James Hunt）的圖片。

車手們在場上鬥得火紅火綠，又會否有人在群組內罵戰，諾里斯笑言沒有，只有一些建設性批評，而究竟是什麼「建設性批評」，就交給車迷們各自演繹。

諾里斯指，車手在群組內沒有太多閒聊。（Getty Images）