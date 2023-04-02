F1澳洲站｜瘋狂賽事三面紅旗八人退賽　咸美頓再上頒獎台創歷史

F1澳洲站正賽一起步已連環出現意外，最後4圈更是高潮，整場賽事一共出現3面紅旗之下，只得12名車手能完賽，而咸美頓今季首次登上頒獎台，亦創下紀錄。



目前在車手榜領先的韋斯達賓今站頭位起步，緊接是平治兩名車手——羅素第二、咸美頓第三。一起步，羅素便成功超越「韋少」升上第一，咸美頓未幾亦成功爬頭升上第二名，韋斯達賓跌落第三。

賽事一起步，韋斯達賓便遭羅素超越。（路透社）

同時間，中游位置亦出現意外，陸克萊在嘗試由左邊超越史杜爾時與對方擦撞，終被撞出賽道，賽會要出動安全車，不少車手趁機入站換胎；在排位賽排第8、帶來驚喜的威廉士車手艾邦，則把握史杜爾與陸克萊的意外，趁機爬上第6位。

陸克萊起步不久已意外與史杜爾碰撞，退賽收場。（Getty Images）

未料賽到第七圈，艾邦在後方的史杜爾不斷施壓下失誤炒車，賽會一開始先出動安全車，帶頭的羅素以為有機可趁，入站換胎，然而由於意外將碎石濺上路面，賽會出動紅旗暫停賽事，由於各隊都可趁這段時換「免費換胎」，令羅素大受損失。不過他大概沒想到，這次入站最後對他影響不大。

賽事重新起步，雖然咸美頓起步時仍能保持領先，韋斯達賓的紅牛戰車戰力畢竟超卓，很快便輕鬆地重新搶回第一位；羅素雖然努力希望重新爬上前列，然而其戰車未幾「死火」、更起火，只能退賽，經過短暫的虛擬安全車後，比賽又繼續。

羅素的戰車死火，因而退賽。（路透社）

就在賽事看似大局以定，高潮竟出現在餘下4圈時，麥奴臣的右後胎撞牆，因而「甩轆」，由於路面有大量碎片、亦需時拖走其戰車，賽會再次出示紅旗，意味比賽猶如2021年的阿塞拜疆站，需進行最後兩圈的變相「衝刺賽」。

賽事再一次重新起步，然後出現意想不到的大混亂，先是第四起步的辛斯碰到前方艾朗素的右後胎使他打轉，連帶後方的Alpine車手加斯利鎖死失控跑離賽道，另一Aston Martin車手史杜爾也衝出賽道，而加斯利在重返賽道時亦與後方的隊友奧干相撞，結果雙雙退賽；另邊廂，艾法托利的迪維斯也與威廉士的沙根特碰撞，賽道上一片混亂之下，未跑足一圈結果又出示今站第三面紅旗。

賽會良久後決定在安全車引領下「跑」完餘下的一圈，並且按照第二面紅旗時的起步次序再起步，意味被辛斯撞到的艾朗素仍能保住第三名，而肇事者辛斯則加罰五秒。

至此，比賽僅餘下12架戰車，辛斯被罰秒後一下子跌至包尾的第12名，史杜爾因而獲得第4名；而三甲則不變，按順序由韋斯達賓奪冠、咸美頓亞軍、艾朗素季軍；由於「生還者」多是中下游車隊，今站也令F1史上首次在一季的第三站，所有車隊都已成功得分。

這個頒獎台組合，成為史上世界冠軍頭銜最多的頒獎台。（Getty Images）

咸美頓今季首次跑入三甲，是他連續第17季登上頒獎台，創下紀錄；同時，這個韋斯達賓、咸美頓和艾朗素的頒獎台組合，也成為「合共奪得最多屆世界冠軍」的頒獎台組合，分別是兩屆冠軍的「韋少」和艾朗素，再加上擁有七屆冠軍的咸美頓，合共擁有11屆冠軍頭銜。