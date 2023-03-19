F1．沙特站｜咸美頓排位賽慘負隊友自揭原因　韋斯達賓爆冷添懸念

F1（一級方程式）沙特阿拉伯站排位賽，出現意想不到的結果——人人都認為必定奪得頭位的韋斯達賓（Max Verstappen）意外在Q2出局，咸美頓（Lewis Hamilton）再次敗予隊友佐治羅素後，亦大吐苦水。

至於首站巴林站予人驚喜的阿士頓馬田，老將艾朗素（Fernando Alonso）再交出佳績。



沙特站三個自由練習環節中，韋斯達賓都獲得第一名、且遠遠拋離其他對手，包括隊友佩雷斯，反映了紅牛戰車RB19的性能配合「韋少」的技術，難有人匹敵，令人早已預期他能在排位賽輕鬆獲頭位、並再奪分站冠軍。

不過賽車運動最重要的畢竟還是車，韋斯達賓在排位賽Q2造快圈途中，戰車引擎突然故障，只能退賽收場，由於他當時還未造出快圈，只能以Q2最後一名的第15位完成。不過以他及紅牛戰車的能力，外界普遍看好他能收復失地，阿士頓的艾朗素更直言：「他至少能站上頒獎台。」

韋斯達賓只能以第15名起步，但外界看好他能在正賽中收復失地。（Getty Images）

「韋少」的意外，令Q3的競爭一下子變得激烈，雖然最後仍是由駕駛紅牛戰車的佩雷斯連續兩年在同一站奪得頭位，第二位意外地由本身不獲看好的陸克萊獲得，惟他本來已因戰車更換部件超出限額需罰退十格起步，意味會在第12名起步；阿士頓戰車則繼續表現出優越性能，艾朗素以第3名完成排位賽，在陸克萊受罰下意味由第2名起步。

F1沙特站正賽起步排位：

另一惹人關注的是平治車手咸美頓，平治戰車在巴林站的表現明顯與紅牛有極大差距、也落後予阿士頓馬田，當時他曾批評車隊在開發目前戰車W14時，「沒有聽我的意見」，而今站他再度陷入困境，在隊友佐治羅素以第4名完成排位賽、將以第3名起步之時，咸美頓僅排第8（第7位起步），而且圈速較羅素慢約0.3秒，對咸美頓而言無疑是莫大的差距。

咸美頓也顯得非常懊惱，排位賽後他坦言：「我在高速彎中感覺尤其掙扎，我覺得戰車似乎不受我駕馭，我跟這架車之間好像沒有連結，而我不明白為什麼，我不知道自己能做些什麼。」

咸美頓今季開局似乎比上季更加不順利。（Getty Images）

他續道：「這種情況很淒慘，很艱難，我已盡了力。每天我都工作到最後一刻、也盡了能力去準備，但一進入戰車裏，我找不到信心，我跟它之間就是沒有連結，我不知道還能說什麼。」

說到與年輕隊友羅素的差距，咸美頓說：「佐治成功用戰車交出不同的表現，證明車子本身是有能力的，而我無法發揮戰車的性能，主要原因還是我自己，戰車在高速彎的設定不是太穩定……比起佐治，我在某一個別情況的做法有點不同，但也許明天（正賽）會沒問題。」

咸美頓坦承自己未能好好駕馭W14。（Getty Images）

另一帶來驚喜的是麥拿侖，其戰車MCL60在巴林站表現不濟，但今站似乎有所躍進，去年在車手市場掀起話題的「超級新秀」皮亞斯特利（Oscar Piastri），就成功駕駛戰車在個人第二場F1賽事打入Q3，排名第9；而隊友諾里斯（Lando Norris）則在Q2時犯錯遇上輕微意外，未能進入Q3。