F1熱話｜咸美頓沙特站前傳「分訊」　與親密戰友結束7年合作關係

F1沙特阿拉伯站前夕，咸美頓卻突然宣布「分訊」，與身兼多職的「背後的女人」Angela分道揚鑣。咸美頓透過社交網站感動發文，感激Angela多年的陪伴，並盛讚對方沒有她，就沒有今日的咸美頓。



無論是咸美頓（Lewis Hamilton）連續4年稱霸F1，或是與韋斯達賓鬥至最後一站再失落冠軍，這7年間的高低起跌，身邊也有一個人與他分甘同味，這個人就是物理治療師及「績效」教練（Performance Coach）Angela Cullen。

Angela由2016年與咸美頓合作，但天下無不散之筵席，咸美頓周五（17日）透過社交網站宣布「分訊」，兩人結束7年的合作關係，同時發文感激對方。

「在過往7年，Angela一直在我身邊，不斷推動我成為更好的自己。因為她，我如今是更強的運動員，也是更好的人。我希望大家與我一起，祝願Angela未來在追逐自己的夢想時一切順利，感激你的一切Angela。」

Angela隨後亦在社交網站表達其感想，與咸美頓合作的7年旅程，她是十分感恩，感激咸美頓，也感謝平治車隊成為她的家人一樣，Angela以長文感謝及激勵咸美頓。

「你（咸美頓）是GOAT（史上最佳），能夠與你共事是我的榮幸，感謝你一直以來的支持及信任，我們之間可以發揮無窮無盡的潛能。請繼續相信，我相信你沒有事不能做到，所有事也能成真。」

咸美頓與Angela 7年間歷盡高低起跌。（Getty Images）

不止是同事 咸美頓：我十分幸運與她共事

咸美頓與Angela的關係又豈止車手與教練，Angela除了為「咸爵爺」進行物理治療或提升狀態外，她在賽場上就像咸美頓的私人助理，甚至是「背後的女人」，時而為對方拿袋子，時而在車房內奔跑，如影隨形，總之有咸美頓的地方就有Angela。

兩人之間的關係早已超越同事，咸美頓亦說過，能夠與Angela共事，是他人生中其中一件美事，「人們或許不明白，我十分幸運遇到她（Angela），她既專注又無私，她令我的比賽周末更加平和，她每一天也是十分正面，這對我十分﹑十分重要。」

有咸美頓的地方，就會看到Angela。（Getty Images）

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