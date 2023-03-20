F1．沙特站｜紅牛再包辦冠﹑亞軍　艾朗素頒獎台得而復失再復得

F1（一級方程式）沙特阿拉伯站對艾朗素而言，經歷比別人更加多。這名41歲西班牙老將以第3名衝線，錄得生涯第100次頒獎台，在台上開香檳慶祝後，賽會卻稱艾朗素因執行判罰時違規被罰10秒，一度失去季軍，但事件到最後竟然仍有反轉。



F1沙特阿拉伯站，韋斯達賓（Max Verstappen）在排位賽戰車故障，只能在第15位起步，他的紅牛隊友佩雷斯（Sergio Perez）肩負起搶分重任，成功搶下頭位，即使開賽早段曾經失去頭位，加上曾經因史杜爾壞車退賽而出動安全車，佩雷斯依然力保領先位置；「韋少」亦僅花半程就收復失地，殺上次席。

不少車迷期待末段會否上演「紅牛內鬥」，但這一幕沒有發生，佩雷斯最終率先衝過終點，贏得第生涯第5個分站冠軍，連同沙特站，4次在街道賽勝出，奠定他的「街霸」地位。

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佩雷斯排頭位順利贏冠軍，奪得生涯第5個分站冠軍。（Getty Images）

頒獎過後空歡喜一場

不過，沙特站的真正主角是艾朗素（Fernando Alonso），這名41歲的阿士頓馬田（Aston Martin）車手延續上站強勢，以頭排起步，甫開賽曾進佔領先，但卻因起步時戰車位置不當，稍為離開指定位置而被罰5秒。縱然如此，他一直緊隨佩雷斯，直至韋斯達賓趕上，其後「頭哥」一直在守在第3位衝線，連續兩站登上頒獎台，並達成職業生涯第100次上頒獎台的里程碑。

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艾朗素（前方）的戰車準備起步明顯離開起步位置。（影片截圖）

艾朗素與紅牛雙雄在頒獎台上慶祝，開完香檳卻傳來壞消息，大會突然指艾朗素需要再罰10秒，原因是當他在執行「5秒Stop & Go」判罰時，有機械士違規觸碰戰車，所以未有完成判罰，故此再罰10秒，艾朗素的季軍拱手相讓予佐治羅素。

阿士頓馬田機械士一直觸碰艾朗素的戰車，FIA認為有犯規。（影片截圖）

艾朗素：有無獎對我無分別

狂歡過後失落獎盃，艾朗素坦言難免失望但不失霸氣，指出國際汽聯（FIA）有問題，「我對車迷感不好意思，他們空歡喜一場，但FIA花了35個圈通知有關裁決的決定，這個程序一定有問題。但對我來說，我擁有過獎盃，我享受了頒獎台﹑影了相﹑開香檳慶祝了，唯一分別只是由15分變12分，其實沒有大分別。」

「冷手執過熱煎堆」的佐治羅素，賽後坦言艾朗素值得登上頒獎台，並指大會的判決過於嚴苛。

在頒獎台狂歡後一度失落獎盃，艾朗素霸氣地表示他根本不介意。（Getty Images）

賽事結束後數個小時後，FIA突然又再宣布推翻早前的判決，取消艾朗素的10秒處罰，令艾朗素變相「重返」第3位，正式達成生涯第100次登上頒獎台。根據賽例54.4，戰車在受罰時，工作人員不能在這段時間進行換胎或其他工作，但沒有提及未能觸碰戰車，阿士頓馬田憑這一點上訴，最後上訴得直。

幾經波折，艾朗素終達成100次頒獎台的里程碑。（Getty Images）

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