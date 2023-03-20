F1．沙特站｜韋斯達賓搶走關鍵一分惹隊友不滿　紅牛領隊揭開真相

F1沙特阿拉伯站，紅牛車隊主將韋斯達賓因排位賽時戰車故障，須由第15位起步，最終以第2名完賽，同時奪得最快圈速的1分；其隊友佩雷斯則在「韋少」排位賽失利下奪得頭位、並在正賽奪冠，一切對紅牛來說好像完美。然而翻看兩人的無線電和賽後訪問，上季尾的緊張關係似乎正在延續。



佩雷斯在正賽起步後不久雖然遭阿士頓馬田的艾朗素爬頭，但未幾已搶回領先，並憑紅牛戰車RB19超群的戰力，一直穩佔第一位；韋斯達賓雖然要由第15位起步，但其實他到第25圈已經重奪第2位，開始追趕隊友佩雷斯，佩雷斯同樣提升速度應對，兩人不斷拉開與其他車隊的距離，佩雷斯由本身只領先艾朗素5秒，但在韋少的壓力之下不斷加速，到衝線時已拋離第三的艾朗素20秒之多。

韋斯達賓（右一）雖由第15位起步，但很快便拾級而上、重返前列。（路透社）

不過由第38圈開始，韋少不斷投訴戰車發出怪聲、認為傳動軸出現問題，他與佩雷斯的距離也無法收窄。當時他的比賽工程師多次透過無線電，要求韋少將圈速保持在1分33秒，然而在五圈間六度向韋少指示，都未獲得任何回應，而韋少逕自將圈速保持在1分32.6秒左右；同時間，佩雷斯透過無線電得知「韋少」並沒有按目標圈速行事，遂向比賽工程師表示「根本無必要去到這麼盡、這樣做不明智」，要求兩車都遵照1分33秒的指示。

韋斯達賓沉默應對指示 做足準備搶走額外分數

進入最後8圈，韋少向工程師查問目前最快圈速的時間，當時最快圈速由佩雷斯保持，工程師向韋少道：「我們不關心這一點。」韋少隨即道：「但我關心呀。」其後工程師將當時由佩雷斯保持的最快圈速時間告訴他，未幾，韋少便減速，卻不代表他投降——他在最後一圈造出全場最快圈速，由隊友手中搶過這額外1分，事前的減速似乎只是為最後一圈做準備。

佩雷斯（右二）奪得沙特站冠軍，韋斯達賓（左一）卻保住了在積分榜的領先。（路透社）

佩雷斯衝線後，為獲得分站冠軍歡呼之餘，也立刻查問工程師最快圈速是否仍屬於自己，當時他獲得肯定的答案。佩雷斯如此著緊這一分，除了事關爭標，也因為憑這一分，他就能壓過韋斯達賓，暫時、也是生涯首度升上車手榜的第一位。然而一離開戰車，他就要在尷尬的情況下面對現實。

佩雷斯與紅牛的技師及工程師慶祝一番後，便接受F1名宿兼大會主持古達（David Coulthard）訪問，佩雷斯一直滿臉笑容，直到古達向他說：「曾有短暫的一刻你是車手榜榜首，當時你有最快圈速，但韋斯達賓在最後一刻拿到了最快圈……」

當時佩雷斯突然失笑、露出些微驚訝的神情，古達續道：「但仍然保持在車手榜第二位，也是很好的開局」，佩雷斯才應道：「是的，完全正確……」不過他突然「變臉」的一幕，也足夠惹來車迷熱議。

佩雷斯稱與隊友獲得不同資訊 領隊漢拿卻揭開真相

未知佩雷斯是一時間未接受現實或是想再確認一次，他在受訪後，與韋斯達賓及艾朗素一同在等候房（Cool Down Room）準備領獎時，便直接問韋少：「最後我拿到了最快圈速嗎？」韋少也許是習慣拿冠軍，也逕自坐了在本來屬於佩雷斯的中間位置，答道：「最後一圈的時候，是的。」兩人一輪沉默後，佩雷斯又問：「你沒收到要保持圈速的指示嗎？」韋少答：「有的，（1分）33.0秒……但之後我就問（工程師）最快圈速的時間是什麼，然後就想，只比我當時在做的時間快0.1秒。」

佩雷斯面對傳媒也沒有掩飾不滿，賽車媒體The Race報道引述他道：「最後兩圈時，車隊叫我保持特定速度，也告訴我，我有最快圈速在手，我以為Max收到的訊息是一樣的，所以我們要檢討一下吧。」至於韋少則道：「車隊讓我們自由競爭，當時那時是有定下目標圈速，但始終還有（最快圈速的）一分可以爭呀。」

至於紅牛兩大主事人——領隊漢拿（Christian Horner）和顧問馬高（Helmut Marko）則不以為然，漢拿還揭露了真相：「都最後一圈了，我們覺得若要去試（做圈速）那就去吧，兩個車手也知道當時佩雷斯有最快圈速，但也很明顯，佩雷斯知道韋斯達賓會嘗試去造圈的，只是佩雷斯自己在最後一圈的頭幾個彎之後，時間已經比本身的最快圈慢0.15秒，所以他自己放棄了。」馬高則認為韋少只是用了「聰明的方式」去拿到那額外一分。

漢拿透露佩雷斯也曾嘗試在最後一圈改善自己的最快圈，惟「在幾個彎後便放棄了」。（Getty Images）

佩雷斯賽後透過社交媒體發文慶祝奪冠，然而他第一篇發布的帖文中，文尾本來有一句「我想贏（全年）冠軍」，但發布不久後便急急刪文，之後重新出Po，則已刪去這一句，這舉動再惹車迷熱議，談論究竟是為了避免遭韋斯達賓的粉絲狙擊、或是其公關團隊甚至是紅牛車隊要求？

韋斯達賓與佩雷斯的速度和戰績之間一直有頗大差距，但兩人在上季季尾仍然爆出不和，上季巴西站，韋少早已鎖定世界冠軍，正賽之時先是佩雷斯「讓路」予他去追趕法拉利，但韋少未能追上對手，車隊要求遂要求他「交還」位置予佩雷斯，好讓後者爭取車手榜亞軍，惟韋少拒絕，並在無線電作一番耐人尋味的發言，包括「上個夏天我已說得很清楚，不要再問我」、「我已經說過為什麼我會這樣做，我會堅持」；至於最後失落全年總亞軍的佩雷斯，則直言：「他展現了自己真實的一面」。

紅牛擁有了強大的戰車和當今公認的最佳車手，但如何維繫隊內關係，似乎是一大挑戰。（Getty Images）

之後便傳出佩雷斯上季摩納哥站排位賽時蓄意炒車去保住自己的頭位，他最後也順利奪冠，惹來韋少不滿，韋少被問道是否因此事而拒絕讓位時，答得不置可否：「你自己決定吧，我不會說的。」其後佩雷斯否認自己是蓄意炒車。當時紅牛車隊及兩名車手都連番強調「問題已解決」，但隨着新一季展開、紅牛獨佔鱉頭之下，韋斯達賓和佩雷斯成為彼此最大的競爭對手，到底還能否和平共處？