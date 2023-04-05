網球｜拿度復出無期　一日內三球手宣布因傷缺席蒙地卡羅大師賽

蒙地卡羅網球大師賽開賽在即，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）日前卻在個人社交網站上宣布退出，表示自己將不會參加這項爭11次奪冠的賽事。

除他之外，目前世界排名第二的艾卡拉斯、排名第七的奧格艾里阿辛，亦在同日先後宣布因傷退賽。



蒙地卡羅大師賽一般被視為年中法國網球公開賽的熱身賽事，而向來擅長泥地戰的拿度，生涯曾在這塊福地拿下11次冠軍，當中包括2005至2012年的8連勝，以及2016至2018年的3連勝，是這項賽事奪冠次數最多的球手。

「泥地王」拿度曾在蒙地卡羅大師賽11次封王，是這項賽事奪冠次數最多的球手。（Getty Images）

拿度香港時間周二（4日）在個人Twitter上宣布不會參加這項賽事。

「大家好，我仍未準備好參加最高水準的賽事。我將不會參加蒙地卡羅大師賽，這項我職業生涯其中一項最重要的賽事。」拿度在Twitter中寫道。「今次若貿然出賽或許會有受傷風險，而我會繼續備戰，希望能盡快復出。」

這位已年屆36歲的西班牙名將在1月澳網次輪比賽因傷敗陣，據ATP官網報道，拿度為左邊髂腰肌（iliopsoas muscle）二級受傷。而除他之外，同為西班牙球手的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦在周二因傷宣布退出比賽。

「在國外兩個月後，我很高興回到家裏，不過同時我又感到悲傷，因為我在邁亞密身體不適地完成最近一場賽事。今天在穆爾西亞與我的醫生會面並接受評估後，我將無法前往蒙地卡羅展開泥地賽之旅。」最近跌出世界第一的艾卡拉斯在Twitter中寫道。「我的左手患上關節炎，同時背部亦有肌肉不適，我需要休息一段時間，才能為將來的一切做好準備。」

年僅19歲的艾卡拉斯3月20日在印第安泉大師賽封王，但今月1日在邁亞密四強戰因傷出局，世界第一的排名也拱手還給祖高域（Novak Djokovic）。

除拿度之外，另一位西班牙球手艾卡拉斯亦因傷宣布退賽。（路透社）

此外，目前世界排名第七的加拿大球手奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime），同日亦宣布因左膝傷勢而退出今年的蒙地卡羅大師賽。