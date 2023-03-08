網球熱話｜網球雙打賽罕見一幕　蝙蝠突入慘成發球拍下亡魂

ATP巡迴賽印度站，球場上突出現一名不幸的「不速之客」。

上周一場雙打比賽中，印度球手潘拿查（Niki Kaliyanda Poonacha）發球時竟擊中一隻蝙蝠並直接將其殺死。



這場雙打八強戰由世界排名711的潘拿查，與排名305的印度同胞Rithvik Choudary Bollipalli，對戰世界排名676的Arjun Kadhe與250的Maximilian Neuchrist，最後後者以6：1、6：3直落兩盤勝出。

這本不是一場什麼矚目大戰，不過在賽事中闖入比賽場地，且誤被擊殺的蝙蝠，卻讓這場比賽在社交媒體上廣泛傳播。

當時潘拿查負責發球，而當對手Kadhe回擊時發現一道黑影飛到他腳邊，當他們意識到那是一隻蝙蝠時，現場四名球員以及裁判、球僮都呆住不知所措。

從影片中難以確定該隻蝙蝠是被球拍還是網球擊中而受傷致死，不過據英國《太陽報》報道指出，牠更可能是被球拍直擊而死的，因為從另一條更長的影片中可看到，潘拿查在比賽暫時停止之後，馬上拿來毛巾擦拭球拍——那可能正是蝙蝠的血跡。

潘拿查拿出毛巾正準備擦拭球拍。（影片截圖）

有網民留言：「他殺死了蝙蝠俠！」、「我在網球比賽看過很多奇怪的事情，但今次卻很新鮮」、「想像一下你在比賽中遇到蝙蝠俠，然後用球拍殺了他」。