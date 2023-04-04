英超︱愛華頓十人應戰迫和熱刺　米高堅尼罪人變功臣

英超周一深夜獨腳戲，愛華頓十人應戰下，守將米高堅尼由罪人變功臣，戰至90分鐘射入遠程炮主場1：1迫和熱刺。兩軍今仗火藥味不少，各有一人紅牌被逐。



愛華頓守將米高堅尼由罪人變功臣。（Getty Images）

熱刺要力保前四，愛華頓需要護級，兩隊今仗均要力爭分數。雙方半場互無紀錄，戰至58分鐘，愛華頓中場杜哥利（Abdoulaye Doucoure）與熱刺前鋒哈利卡尼（Harry Kane）起衝突，混亂中卡尼被杜哥利打中面部，後者紅牌被逐。

愛華頓中場杜哥利（右）與熱刺前鋒哈利卡尼（左）起衝突，混亂中卡尼被杜哥利打中面部，後者紅牌被逐。（Getty Images）

愛華頓中場杜哥利58分鐘紅牌被逐。（Getty Images）

愛華頓十人應戰，68分鐘更有守將米高堅尼侵犯羅美路被判罰十二碼，杜哥利被逐後每次觸球都被主隊球迷喝倒彩的熱刺射手哈利卡尼未受影響，操刀射入今季第22球。

熱刺未能把握多踢一人優勢全取3分，89分鐘後備入替的盧卡斯莫拉飛鏟米高堅尼，成為今場第二個紅牌被逐的球員。1分鐘後，米高堅尼把握機會在禁區外起腳破網，完場前為愛華頓扳平1：1，補償輸十二碼的過失。

89分鐘後備入替的盧卡斯莫拉飛鏟米高堅尼，成為今場第二個紅牌被逐的球員。（Getty Images）

賽後由罪人變功臣的米高堅尼稱，「實在難以置信，但我近日訓練時的確每次都能像這樣勁射。看到這球入網真是神奇，失掉十二碼後能以此補償，我很興奮。」

雙方各得一分，熱刺與紐卡素、曼聯同得50分，但較兩支對手多賽兩場，不利爭奪歐聯席位。愛華頓的一分，卻讓他們連升三級至第15位，暫時脫離降班區，領隊戴治認為，他們在正確路上又行出一步，「這只是一分，卻是極具意義的一分，球隊鬥志十分頑強。」