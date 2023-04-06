車路士尋人記　新老闆新作風　與熱刺齊淪終極求職陷阱︱體壇札記

車路士領隊份工好難做，早已人所皆知，誰知「油王」班主艾巴莫域治一走，美國新老細托德波里上場，工作難度竟仍可呈幾何級數增長，淪為地獄級求職陷阱。

季初辭退功勳主帥杜慈，重金禮聘請來樸達，簽下5年長約，足見球會管理層對他信心十足。但當成績遲遲不似預期，未到季尾又再炒人。樸達交不出成績是事實，問題核心卻是球會老闆和管理層。



車路士對樸達期望甚高，不料未到季尾便要走人。（Getty Images）

車路士領隊份工點解咁難做

車路士在「油王」年代，一切以成績行先，由人稱「切爾西太后」的左右手格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）打理，主帥無論名氣多響，戰績不夠好便要收大信封。巴西名帥史高拉利是箇中代表，為藍軍在英超建功立業的摩連奴也兩度被炒。當然領隊也要跟CEO打好關係，更衣室內外政治手腕少不得，關鍵績效指標（KPI）始終是獎盃。難度在於英超冠軍也不足夠，畢竟歐聯才是艾巴莫域治的至愛。

因此除了摩連奴兩度領軍年代，車路士幾乎年年易帥。管理層「手起刀落」，沒有成績便要捲鋪蓋。那時候請領隊還不算太難，車路士人工高福利好，班主又願意開水喉買入當時得令球星，不少有能力的領隊都願意接受挑戰。當時工作難度縱高，雙方明買明賣，願賭服輸而已。到托德波里上場，車路士領隊這份工已變得無法做下去。

托德波里成為車路士班主後，令藍軍領隊一職難度升上「地獄」級別。（Getty Images）

【油王入主車路士後歷任領隊】 （按圖進入）

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一個唔識足球的老闆

托德波里為美國商人，歷年工作背景全部跟銀行或投資有關，至2015年創立投資公司Eldridge Industries。近年他對投資體育隊伍產生興趣，入股美國職棒（MLB）球隊洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）20%股權，亦先後入股當地兩支職業籃球隊，NBA球隊洛杉磯湖人及WNBA球隊洛杉磯火花（Los Angeles Sparks）。說到這裏，有兩大重點：一是在車路士之前，所投資的全為美式體育隊伍；二是以上投資他僅為股東之一，而非擁有主要股權的班主。

簡單而言，他就是「唔識波」。老闆對投資的行業不熟悉，是否一定不行？又不一定，然而「交學費」在所難免。英超列強之中，曼聯和利物浦都是「唔識波」的美國班主，格拉沙家族志在賺錢，日常運作交由下屬管理，被曼聯球迷聲討多年，球隊在傳奇領隊費格遜2013年退休以來未再贏得英超和歐聯等大賽冠軍；利物浦班主約翰亨利及旗下芬威體育（FSG），聘用專業體育人管理，初期未如理想，至2015年聘得高普出任主帥，一步步踏上正軌。英超雙紅老闆不熟悉英式足球，將權力下放予下屬管理，托德波里的最大問題是，對於足球這個他不熟悉的行業，事事親力親為，結果下場慘烈。

車路士胸有成竹以為已得到拉芬夏，但巴西人由始至終只心儀巴塞一隊。（Getty Images）

托德波里四宗罪

托德波里初上場，格諾芙斯基雅為首一眾「油王」舊部離任，管治班底更換很正常，神奇的是，去年夏天轉會窗，這個車路士新老闆遲遲未聘用體育總監來專責處理轉會，而是選擇親身上陣，揚言請各大足球經紀聯絡他，不禁令人譁然。難道他天真地以為，想買人，隨便打個電話Cold Call就得？

足球界跟所有行業一樣，「識人好過識字」是永恆道理。一個身價上億歐元的巨星是否願意加盟，在乎的不止人工，他在不同球會的聘約不會相差太遠，他要考慮的還涉及得到獎盃機會、出場機會以及人際關係——老闆、上司、同事是否合得來？球會內有沒有認識的人？如果大家不太善忘的話，去年夏天車路士滿以為銀彈政策有用，先是從列斯聯買入巴西翼鋒拉芬夏（Raphinha），然後是西維爾中堅祖利斯古迪（Jules Koundé），結果？兩人最終均沒有選擇車路士，雙雙加盟當時財政狀況不穩的巴塞隆拿。

車路士需要前鋒，最終只買入無復當年勇的奧巴美揚，半季便後悔。（Getty Images）

1. 親身上陣巨星堅拒加盟

托德波里親身上陣，兼職當球會體育總監，主理轉會事務，結果目標人物全部他投，買不到年輕中堅祖利斯古迪接班，另一看中的法國中堅甘佩比（Presnel Kimpembe）同樣拒絕過檔，選擇留在巴黎聖日耳門，至轉會窗關閉前匆匆從拿玻里買入已經31歲的高列巴尼（Kalidou Koulibaly）；買不到拉芬夏，竟從巴塞隆拿接收已屆32歲的奧巴美揚。整個夏天，都在浪費時間與精力。

上述相信只是部分例子，已足夠說明托德波里這個足球行外人如何在去年夏天瘋狂「食檸檬」，並衍生另一大問題。

杜沙特不是阿仙奴收購首選，卻同為領隊阿迪達欣賞已久之人，加盟後即有表現。（Getty Images）

2. 恐慌式收購，缺乏長遠政策

轉會市場買不到心頭好是等閒事，正如阿仙奴在冬季轉會窗搶不到梅迪歷，便退而求其次買入白禮頓翼鋒杜沙特；買不到白禮頓中場摩西斯卡些度，便以1200萬英鎊從車路士羅致佐真奴，兩將都不年輕，勝在英超經驗豐富，能立即「入章」，增強戰力。同樣是替補人選，奧巴美揚和高列巴尼在車路士未能達到同樣效果。

兩者的分別是什麼？杜沙特和佐真奴縱不是阿仙奴轉會首選，卻是領隊阿迪達心儀已久之人，加盟後懂得如何使用他們，讓兩將發揮出長處，那是經過思考的收購選擇。高列巴尼和奧巴美揚加盟車路士，更像是球會不停「食檸檬」後的恐慌收購，在轉會市場揀無可揀下，無奈買入。

車路士今季攻力欠奉，原是正箭頭奧巴美揚一展所長的好機會，但他只曾4次在英超獲正選，8次後備，僅入1球，半季已傳出車路士想賣出他的消息。由此可見，車路士無想清楚便買入奧巴美揚，購入後又旋即後悔，作風短視。到底球會有沒有細緻的長遠轉會政策？

車路士2022年夏天豪擲2.6億英鎊

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3. 錢多人傻，買完3億又3億弄巧反拙

去年夏天是托德波里入主車路士後第一個轉會窗，豪氣一擲3億歐元買入7個球員，當中沒有一個是巨星級，史達寧未能證明能獨擔大旗，奧巴美揚盛年已過，古古列拿和科芬拿顯然用過高身價買入，跟昔日的曼聯一樣淪為錢多人傻的轉會市場「水魚」。

波里彷彿要告訴世人他這個新老闆如何豪氣干雲，出乎意料在冬季轉會窗再擲3億歐元，3億又3億，巨星依然欠奉，年輕的梅迪歷、安素費南迪斯和借將祖奧菲歷斯算是投資未來吧？他似乎忘記任何團隊都要時間來建立，原本夏季7將尚未完全適應，季中又再買入8個新兵，8人之中沒有一個有英超經驗，結果一班球員往往在比賽中欠缺默契，甚至有消息指，時任領隊樸達對訓練時人數太多超出他所預期，感到難以適應。

樸達與車路士由一開始已是個錯誤。（Getty Images）

4. 要求朝令夕改，KPI到底是什麼？

樸達稱不上是名帥，車路士之所以不惜向白禮頓付出2150萬英鎊違約金，想必是看上他逐步將白禮頓建立成一股勢力的能力。他花上3年時間，將白禮頓由一支護級球隊提升為實力份子，車路士請他來，先決條件就是要給予他時間及適當的資源。最初車路士的確有意這樣做，成績未如理想仍未辭退他，畢竟他在夏季轉會窗關上後才來投。

眼見成績不佳，球會到冬季轉會窗突然又買入一堆球員，當中有多少個是樸達想要的？8員新兵無一具備英超經驗，難以想像他們全是樸達心儀之人，管理層與樸達之間有否好好溝通，惹人懷疑。強行安插一堆新兵進隊，然後又想立即有成績，似乎又跟當初聘用樸達時的KPI有出入。

球會到底是真心想借樸達之手重建，還是要求立即交出成績？想立即有成績的話，當初根本不應聘用樸達；若有心砍掉重練，就要給予他時間；從車路士聘用到辭退樸達，只看到管理層朝令夕改，他們根本連自己想要什麼也未搞清楚。「油王」年代，車路士領隊因為成績要求極高而難做，至少KPI相當清晰；如今球會管理層連想要什麼也未弄清，重建與成績貪心地想一次過擁有，只會跟熱刺一樣得到一切皆空的下場。