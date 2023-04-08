冰球世錦賽｜香港女子隊反負立陶宛　周日煞科戰力爭冠軍及升班

香港女子冰球代表隊在羅馬尼亞出戰冰球世界錦標賽3A組，周五（7日）對立陶宛戰至互射點球以4：5反負對手，在煞科日仍有機會成為小組冠軍及獲得升班資格。



香港冰球協會及冰球代表隊，近日受早前冰球世錦賽播錯國歌的事件困擾，事件亦繼續發酵。女子港隊則如常代表香港，到羅馬尼亞出戰世界錦標賽3A組別，對手有東道主羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、烏克蘭和目前位處榜首的立陶宛。在單循環賽事下，港隊在首三場全勝，分別以6：2擊敗保加利亞、2：1勇挫烏克蘭、周四（6日）再以3：1擊敗羅馬尼亞，勇奪三連勝。

港隊周五在第四場賽事對立陶宛，第一節已以1：0領先，雖然立陶宛在第二節一度追成1：1，但港隊又連入兩球超前至3：1。到第三節，港隊再建一功，領先至4：1，惟立陶宛在兩分半鐘內連轟三球，追平至4：4，最終戰至法定時間結束、到加時階段雙方都平手，需以點球決勝負，最終港隊射入一球、不敵射入三球的立陶宛，最終比數4：5告負。

不敵立陶宛後，港隊暫以3勝及1場加時負獲10分排小組第二，立陶宛則以3勝及1加時勝獲11分排首名，意味需待煞科日分勝負。港隊在煞科日將鬥榜尾的愛沙尼亞、而立陶宛則要對烏克蘭，屆時將再定出小組冠軍及明年升上2B組的資格。