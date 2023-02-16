英超速評｜師徒對決 哥迪奧拿先讓半招照贏 曼城破阿仙奴上榜首

曼城主帥哥迪奧拿好像每逢大戰都愛搞新意思，這次在英超榜首大戰又玩轉陣，幸而臨場變招得宜，終助球隊作客以3：1力挫「徒弟」阿迪達領軍的阿仙奴，追至與對手同分，但以較佳的得失球升上榜首。



哥帥今場變陣3-6-1，奇雲迪布尼與根度簡任進攻中場，馬列斯與基亞利殊一左一右，洛迪卡斯簡迪與貝拿度施華就出任防守中場，如意算盤似囤重兵於中場，藉此控球比賽。

哥迪奧拿今仗對貝拿度施華（右）的應用，是從前簡斯路的反操作，其實同樣是要求球員兼顧左閘及中場工作。（Getty Images）

施華身兼中場左閘

到防守時，曼城又有變化，貝拿度施華會退到左閘位置，看守布卡約沙卡，陣式也較接近4-4-1-1。其實，就是之前的閘位在進攻時移入中路協助組織的套路，從前是祖奧簡斯路（跟阿仙奴左閘辛真高的踢法是異曲同工），如今則反操作，以中場兼任左閘而已。

不過，曼城這種轉變，眾將似乎不太適應，開賽僅1分鐘幾乎出事，基爾獲加「跣腳」，令阿仙奴有突擊機會，但尼基迪亞的射門被擋出，而格列沙加的補射又高出。這次還算偶然事故，但曼城頭20分鐘傳送或補位都有不少失誤，至21分鐘便走甩了尼基迪亞，只是該阿仙奴中鋒接應辛真高左路傳中，一頂卻斜出。

迪布尼（左）截得冨安健洋（右）的回傳，為曼城先開紀錄。（Getty Images）

形勢稍佔上風的是阿仙奴，但先開紀錄的卻是曼城。戰至24分鐘，主隊右閘冨安健洋回傳乏力鑄成大錯，覷準機會截得皮球的迪布尼，在禁區邊趁門將蘭斯達爾出迎時第一時間左腳射入空門。

阿仙奴眾將沒有垂頭喪氣，隊長馬田奧迪加特安慰完冨安健洋後，便帶領球隊積極反撲，不斷加大壓力下，終令曼城犯錯。尼基迪亞再次突破防線，在門將艾達臣摩拉斯出迎之際窄位施射，雖被尼敦阿基護空門，但球證認為艾達臣犯規，直指12碼，沙卡主射入網，在42分鐘為主隊扳平。

沙卡未受曼城門將艾達臣「手指指」影響，順利射入12碼，為阿仙奴一度扳平。（Getty Images）

曼城在上半場補時還有機會再次領先，但洛迪接應罰球一頂，皮球省中尼敦阿基再中楣彈出，結果兩軍於半場以1：1握手言和。

曼城60分鐘轉陣收效

哥迪奧拿眼見戰況膠着，於60分鐘以中堅文路爾艾簡治入替右翼馬列斯，變回4後衛，貝拿度施華轉踢右翼，曼城改踢較熟練的4-4-1-1陣式後，組織回復流暢，防守也沒那麼多漏洞，在72分鐘更有收穫。當時夏蘭特接應施華妙傳突破越位後，傳與中間的根度簡，後者不貪功，再橫傳左路更空的基亞利殊輕鬆「熨射」入網。

夏蘭特為曼城射成3:1，其聯賽入球也增添至26球。（Getty Images）

10分鐘後，曼城再下一城，迪布尼右路突入傳中，夏蘭特接應射遠柱成3：1。阿仙奴及後換入李安度杜沙特等球員加強攻力，但面對放棄了控球而嚴密佈防的客軍，已是一籌莫展，隨着補時階段杜沙特左路似射似傳，皮球越楣而去，他們吃下近4場的第3場敗仗，而且也只能將榜首位置拱手相讓。

哥迪奧拿今仗變陣效用不明顯，但放棄控球一着，相信令阿迪達大失預算。（Getty Images）

曼城棄控球 阿迪達中計

阿仙奴雖與曼城同得51分，但少賽一場，反而主帥阿迪達必須早日重整旗鼓，尤其今場在上了「師父」一課後怎樣檢討，更為關鍵。哥帥今仗變陣效果見仁見智，但放棄控球一着或許更令阿迪達始料不及，曼城的控球比率僅36%，而總傳球更只得301次，可能比平時少一半，然後不斷前場緊逼，逼阿仙奴犯錯，此舉十分奏效。而且，這樣也可以封住了阿仙奴今季持之有效的快速反擊。

因此，阿迪達之後能否同樣因事制宜，臨場反應可否更為快速（譬如到82分鐘落後兩球才換入杜沙特）？將影響着阿仙奴這條奪冠之路還能走多遠。