歐聯｜利物浦對皇馬輸到失常？　高普完場前詭異笑容嚇壞球迷

撰文：陳旭暉
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歐聯16強次回合，利物浦作客不敵剋星皇家馬德里出局，兩回合輸2：6可謂輸得心服口服，領隊高普（Jürgen Klopp）賽後大方承認優勝劣敗。
不過臨完場前，高普被拍下看着球場露出燦爛笑容一幕，嚇怕一眾利物浦球迷，紛紛網上留言：「佢係咪輸到傻咗？」

臨完場前，高普被拍下看着球場露出燦爛笑容一幕，嚇怕一眾利物浦球迷。（Twitter）

自高普執起利物浦教鞭，紅軍彷彿患上皇馬恐懼症，歐聯4度遇上這支西甲豪門皆負（兩次決賽、一次8強、一次16強）。2017/18那屆決賽利物浦負皇馬1：3，2020/21在8強兩回合輸1：3，2021/22決賽紅軍0：1見負，今屆16強兩回合2：6敗陣，是輸得最慘烈一次。

首回合已落後3球，高普賽前坦言要反勝相當困難，但表示：「即使只有1%機會也會去嘗試」。可惜今場來到班拿貝球場不但未能攻破對方大門，自己反倒先失一球。

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高普完場前「謎之笑容」嚇壞利迷

比賽補時階段，皇馬一次禁區內射門射在紅軍守將森美卡斯（Kostas Tsimikas）大腿上並反彈中他的手部，VAR介入後檢查用時頗久，鏡頭捕捉到已勝券在握的安察洛堤不知為何眉頭深鎖，反而已無力回天、甚至還可能再失一球十二碼的高普，則在遠處咧嘴而笑。

網民看見他臉上的詭異笑容都紛紛留言：「高普的笑容看起來好像精神病」、「他的笑容讓人毛骨悚然」、「如果不看比數的話還以為高普正在領先」、「他很開心因為這場只是輸0：1」、「到底是誰正在輸波？」、「皇馬讓他瘋了」。

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高普賽後表示利物浦現在必須專心聯賽，爭奪來季歐聯席位。紅軍目前在英超排第6，落後第4位的熱刺6分，領先利物浦2分、目前排第5的紐卡素，同樣對前4位置虎視眈眈。

「國際賽期結束後，我們迎來3場硬仗——曼城、車路士、阿仙奴——這3場比賽可能會直接影響我們今季排名」，高普說道，「我們今季的工作就是要竭盡全力，現在目標很明確，就是要爭奪英超前4席位。」

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