乒乓球．亞洲盃︱伊藤美誠再負中國失冠　張本智和助日本重奪金牌

2022乒乓球亞洲盃周日（19日）圓滿結束，日本球手伊藤美誠在女單決賽再度不敵中國球手，僅得亞軍。



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今屆亞洲盃女單決賽由王藝迪鬥伊藤美誠，日本女乒自1983年賽事舉辦以來，未曾拿下過任何一個冠軍，令伊藤背負了沉重的壓力。

雖然伊藤兩度領先，但最終仍輸局數2：4，無緣金牌，是她今年第6度在女單或女團中的單打賽事不敵中國球手；王藝迪則拿下個人生涯首個亞洲盃錦標。

伊藤美誠在亞洲盃女單得亞軍。（Twitter）

伊藤日前在日本國內第三輪奧運選拔賽中不敵14歲的張本美和，只得第5名，出戰巴黎奧運女單賽事的資格岌岌可危，賽後更哭訴頻密賽程讓她心力交瘁。

伊藤今日返回日本、接受當地傳媒訪問時，她表示亞洲盃賽程同樣頻密，賽前也不抱太大期望。「但當我去到泰國，吃了很多、睡了很多，身體變好了，也變得頭腦清晰。」

她面露笑容，表示自己思考了不少，「如果你不比賽或練習，就不能改變自己。」所以她從賽事開始就已準備好，「今次比十分有趣。」

伊藤美誠得到銀牌仍十分高興。（Twitter）

男單方面，在中國代表林高遠跟王楚欽相繼出局下，日本19歲天才球手張本智和於決賽以局數4：1擊敗韓國的林仲勳。除了是他生涯第一次贏得這項比賽，也助日本自1997年的男團後再奪亞洲盃金牌；而若只計算男單項目，對上一次更已是33年前的斎藤清。

張本智和一臉茫然。（Twitter）

可是在頒獎禮上，張本智和準備高舉獎盃之際，現場工作人員卻相當「唔識做」，突然遞上咪高峰，並收走獎盃，讓張本拿和接受訪問，令他有點茫然無措，十分尷尬。

張本智和之後在社交網站表示，自己終於可以成為亞洲冠軍，「這是一年來跨過重重難關的成果，我由心底感到高興。我想多謝所有支持我的人，下一次我會繼續做到最好。」