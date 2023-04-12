足球｜夏蘭特單季45球　怪物級數據破英超紀錄　兩項創舉近在眼前

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的入球能力究竟有多恐怖多誇張？

他今季加盟曼城後絲毫沒有水土不服，英超上陣27場攻入30球，除在射手榜上遙遙領先第2位的哈利卡尼（Harry Kane）外，周三凌晨攻破拜仁慕尼黑大門後，他更打破雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）保持的英超球員單季各項賽事入球紀錄。



被外媒稱為「怪物」、「野獸」的夏蘭特，在剛過去的歐聯賽事中收穫「士哥」後，今季各項賽事合計已攻入45球，而此前雲尼斯達萊（2002/03）和沙拿（2017/18）保持的單季紀錄皆為44球，而且他們都用了52場比賽，但夏蘭特只用39場，加上今個球季尚未完結，這個入球數字仍有望繼續增長。

他目前在英超聯賽攻入30球，距離沙拿在2017/18賽季創下的單季32球紀錄只差2球，但曼城今季仍有9輪聯賽，夏蘭特要打破這個紀錄相信難度不大。

夏蘭特今季入球停不了，已打破英超球員單季各項賽事入球紀錄。（Getty Images）

此外，由於英超在1995/96球季前仍有22支球隊，換句話說當時每支球隊每季都有42輪賽事，比如今的38輪要多，因此安迪高爾（Andy Cole）和舒利亞（Alan Shearer）分別在1993/94和1994/95球季創下的34球紀錄，至今仍未被打破，而夏蘭特亦有望超越這兩位傳奇射手。

夏蘭特正在追逐舒利亞的，還有英超單季帽子戲法次數紀錄，他在1995/96球季時曾5次連中三元，而夏蘭特今季已錄得4次。

舒利亞在布力般流浪時期創下的單季入球紀錄，至今仍未被打破。（Getty Images）

不過強如怪物級的夏蘭特，也有一些難以觸及的單季入球紀錄。

先說單季歐聯入球次數，目前紀錄保持者是C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅），他在2013/14球季17次攻破對手大門。夏蘭特今季的歐聯入球為11球，曼城目前剛踢完8強戰首回合，換言之如果能踢入決賽的話，將還有4場比賽，但要在競爭激烈的歐聯淘汰賽/決賽階段4場攻入6球，絕非易事。

C朗拿度在2013/14球季創下17個歐聯入球的紀錄。（Getty Images）

如果說這個紀錄仍有機會被追平甚至打破，那接下來美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的這項數據，則是夏蘭特今季無法望其項背的創舉。

美斯在2011/12球季曾收穫50個西甲入球，為5大聯賽單季最多入球紀錄，至於C朗在這項數據上亦排在第2名，他在2014/15曾攻入過48西甲入球。目前夏蘭特在英超有30球進賬，餘下9輪要攻入20球恐怕不太可能。

美斯在2011/12球季曾攻入50個西甲入球。（Getty Images）

不管如何，這名怪物級射手今季登陸英超後的表現，經已震驚歐洲球壇。他有如入球機器般的數據，快速融入球隊體系的能力，讓自己僅用半季左右的時間便追及上季英超神射手的入球數。

而如今在他眼前的，雖是一些前人曾認為難以打破的紀錄，可他亦正以令人難以置信的速度和身體質素，一步步地向紀錄衝擊。

夏蘭特怪物級的入球數字，使他正不斷衝擊着各項入球紀錄。（Getty Images）

夏蘭特今季45個入球的賽事分布：

英超：30球

歐聯：11球

足總盃：3球

聯賽盃：1球

