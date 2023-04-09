英超｜夏蘭特入球數破30大關　一己之力超越車路士十億大軍

英超周日凌晨（9日）曼城主場對修咸頓，在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）連建兩功之下，「藍月亮」以4：1擊敗對手，夏蘭特在英超首季的入球數也達到30大關。

今季英超金靴可說已沒有懸念，更誇張的是，即使將夏蘭特放入英超球隊入球榜，他也能排在第13位，高於全隊身價估值逾10億歐元的車路士。



夏蘭特對修咸頓攻入一記頭槌及一個倒掛入球，雖然只是首季出戰英超，但入球數已達到30球，曼城尚餘8輪聯賽未踢，更要追趕榜首的阿仙奴，可以預見夏蘭特入球陸續有來。不過主帥哥迪奧拿也將夏蘭特「錫住用」，他在68分鐘攻入個人第二球後，69分鐘就將他換走，有球迷笑指能阻止夏蘭特入球的，似乎只餘下哥帥。

夏蘭特的30個聯賽入球，除了令他繼續在英超射手榜領放，也暫時多於8支球隊全隊的總入球數，當中包括只入了29球的車路士，而且車路士踢了30輪聯賽，曼城則少賽一場。

雖然夏蘭特獲公認為當今球壇最強射手之一，根據Transfermarkt數據，他目前身價估值為1.7億歐元，也有極強的隊友支援，但車路士畢竟是全隊總身價估值逾10億歐元的超級豪門，全隊入球數低於一位球員，未免令人失望。

值得留意的是，在英超射手榜排名第二、今季暫時入了23球的熱刺射手哈利卡尼，入球數暫時跟愛華頓一樣。

夏蘭特的倒掛入球令球迷嘆為觀止。（Getty Images）

哥迪奧拿在賽後解釋為何早早換走夏蘭特：「要成為像美斯和C朗拿度那樣的球員，是需要付出許多的，他們幾乎從不受傷。而夏蘭特那麼高大，更需要照顧。」

雖然球隊要嚴密管理夏蘭特的上陣時間，但哥帥大讚這位愛將的心態，更認為他的這項特質與美斯和C朗拿度相似：「由我認識他開始，他的心態一直都很正確，他為了比賽，生活方式十分專業，而且他即使在訓練中射失，也只會不高興5分鐘，然後又專心做他要做的事。」

哥迪奧拿認為夏蘭特擁有像美斯和C朗的心態。（Getty Images）

「就像美斯和C朗般，他會給予自己壓力，當他有兩、三場不入波，他就會去探討到底問題在哪裏，其實以他的年紀，他的數據已令人相當難以置信了——去看看夏蘭特職業生涯到底踢了幾多場比賽吧，將他同期的數據跟美斯和C朗比較的話，是十分接近的。」

不過哥帥指出，美斯仍是一個更全面的球員，「美斯能勝任所有位置，因為他十分了解足球。至於夏蘭特和C朗，他們就像一部機器呢。」不過哥帥也強調，夏蘭特明白自己目前還未到兩位「球王」的水平：「他深明一點——C朗和美斯已雄霸這項運動20年了，而不是僅僅一年半載，他們兩個已達成了一切，也令足球這項運動更上層樓。夏蘭特只得22歲，他在英超做到的事，已令人相當深刻了。」