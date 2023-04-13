七欖︱港隊參加挑戰者系列賽　姚錦成續戰力爭世界系列賽最後一席

香港男、女子七人欖球代表隊繼4月上旬，於主場完成「七欖」後，周四（13日）香港欖球總會宣布將於明天出發南非，出戰世界七人欖球挑戰者系列賽，爭取2024年世界系列賽參賽資格。

曾率男隊於2020年獲得亞軍的主教練高勳（Jevon Groves）更揚言：「過去三個月備戰和選兵，今次會劍指冠軍。」有信心能打入世界系列賽。



拜恩塞巴於七欖6度達陣，狀態大勇。（梁鵬威攝）

今日香港欖球總會宣布男、女子七人欖球代表隊將會明天出發，於4月21-23日和28-30日出戰南非舉行的世界七人欖球挑戰者系列賽，力爭2024年世界系列賽參賽資格。

由於下季世界系列賽名額將會縮減至12隊，此挑戰者系列賽冠軍需要與三支即將從世界系列賽中淘汰的隊伍，爭奪下季世界系列賽的最後一席。

姚錦成於七欖中傷及手部，但診斷後發現無大礙，續戰挑戰賽系列賽。（夏家朗攝）

男子隊劍指冠軍

剛從七欖重奪睽違13年的銀盾，更曾於2020年名列挑戰者系列賽亞軍的男子港隊，今屆信心滿滿，主帥高勳更直言會劍指冠軍，目標完成打入世界系列賽的第一步。「過去四個月，我們用了21位資深球員並看清每位球員的水平，以挑選最適合的陣容。」

今次，港隊將會沿用「七欖」全員13人，包括第71次代表香港的華將姚錦成，另加前鋒高凡戴爾（Micheal Coverdale）和翼鋒薩耶斯（Harry Sayers）一同出征南非。

女子今屆七欖以第十二名完成賽事。（梁鵬威攝）

女子隊首戰挑戰者系列賽

女子隊方面即將迎接下個「第一次」，繼於大球場完成首次達陣、首次世界系列賽正賽後，將再度首戰挑戰者系列賽。今次陣容將包括其中10位「七欖」球員，除了有經驗球員莊嘉欣回歸，再有球員入隊補強，分別為蘇綺琦、霍山文（Shanna Forrest）、韋嘉芘拉（Gabriella Rivers）、里花斯（Georgia Rivers）和皓兒巴達莎（Chloe Baltazar）。

莊嘉欣傷癒回歸。（張倩儀攝）

港隊今次劍指冠軍。（張倩儀攝）

七欖挑戰者系列賽男子隊名單：

禾獲特（隊長）、拜恩塞巴、蔡紀駿、高凡戴爾、丹馬克、靴貝特、麥堅力、麥堅尼韋斯、麥古洛、麥季聰、虎拿當尼、薩耶斯、史戴爾斯、韋兆新、姚錦成



七欖挑戰者系列賽女子隊名單：

高香慧（雙隊長）、李念殷（雙隊長）、歐陽倩怡、米奇拉巴達莎、皓兒巴達莎、陳穎、陳楚 琪、莊嘉欣、霍山文、何維銨、藍嘉敏、韋嘉芘拉、里花斯、蘇綺琦、謝詠翹、韋諾蒔

