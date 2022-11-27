【七欖】港隊挫日本「復啅」成功 決賽打敗阿聯酋第三度封王
撰文：張倩儀
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香港男子七人欖球隊出戰亞洲七欖系列賽阿聯酋站，周日（27日）先於4強「復啅」以33：7擊敗日本。港隊於決賽遇上東道主阿聯酋，在韋兆新獨取11分下，港隊勝21：7，以全勝之姿封王，是繼泰國、韓國站後第三個冠軍。
男子七欖港隊先後在亞洲七欖系列賽泰國和韓國站稱王，近日出戰第三站阿聯酋陣容有變，3名華將：姚錦成、李卡度和麥季聰未有隨隊出征，改由房傑鋒和郭柏雅加入戰團。
雖然港隊先後捲入「播錯國歌風波」，昨日再發生直播隊徽錯配，但港隊並未受影響，氣勢持續，首日初賽分別以38：7大勝馬來西亞、28：12擊敗中國以及33：17力克斯里蘭卡。
香港七欖後首挫日本
港隊勢如破竹打入盃賽四強，對上「老對手」日本，開局1分鐘由拜恩達陣領先5：0，雖然一度被日本全取7分反超，但丹馬克發力在完半場前左路突破得分，再有韋兆新射入附加球，領先12：7進入下半場。
拜恩下半場再達陣得分後，丹馬克也火力全開在最後三分鐘兩度達陣，率港隊以33：7擊敗日本，一雪香港七欖主場落敗的前恥。
輕取阿聯酋封王
決賽對上東道主阿聯酋，港隊保持水準，除了有靴貝特攻破防線得分，韋兆新也爆發兩度射入附加球，更達陣貢獻11分。丹馬克再度達陣得分下，港隊以21：7輕取阿聯酋，拿下亞洲系列賽第三座冠軍盃，成為今季總冠軍。
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