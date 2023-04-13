歐霸︱曼聯8強首回合戰西維爾失王牌　拉舒福特勢錯過連場大戰

曼聯前鋒拉舒福特周六對愛華頓一仗傷出，不止今晚深夜歐霸8強首回合主場對西維爾篤定缺陣，隨時要養傷數星期。

球會預料「福仔」可望在球季最後階段復出，但很大機會錯過足總盃四強對白禮頓一戰。



拉舒福特鼠蹊受傷，料須養傷數星期。（Getty Images）

曼聯對西維爾缺「福仔」但有馬迪爾

曼聯周六2：0擊敗愛華頓一仗，戰至81分鐘前鋒拉舒福特傷出。「福仔」鼠蹊受傷，預料須養傷數周。領隊坦赫格（Erik Ten Hag）估計，拉舒福特會缺陣未來幾場比賽（a few games），「他很失望，但並未完全崩潰，因為他知道很快便能回來。他是樂觀的，已立即開始康復療程，幫助他盡快回來。」

拉舒福特缺陣，對曼聯打擊不輕，自從2022世界盃後，「福仔」狀態巔峰，28場比賽攻入20球，曼聯這段期間超過三分一入球都是來自他。不幸中的大幸是，長期受傷患困擾的另一鋒將安東尼馬迪爾（Anthony Martial），今晚可候命上陣，馬迪爾今季僅9次為曼聯正選上陣，這9場比賽紅魔全數勝出；因英超停賽整個月未有上陣的中場卡斯米路，亦可供坦赫格選擇。

拉舒福特預料錯過的曼聯賽事：



14/4 歐霸8強首回合（主）西維爾

16/4 英超聯賽（客）諾定咸森林

21/4 歐霸8強次回合（客）西維爾

23/4 英格蘭足總盃四強（中）白禮頓



曼聯在官方Twitter交代拉舒福特傷勢，「福仔」在個人帳戶轉載消息，並補上一句：「我跟物理治療師一起努力，希望盡快回來。期望很快再跟你見面。」