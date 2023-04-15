英超｜高普被問放棄收購比寧咸　以5歲小孩願望作妙論逃避狙擊

利物浦將在周二（18日）凌晨3點面對列斯聯，領隊高普（Jurgen Klopp）在賽前記者中，被問到球隊與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）之間的傳聞。

這位向來幽默的德國教頭再次妙語連珠，以「五歲小孩想要一部法拉利作聖誕禮物」，來比喻該名紅軍難以得到的球員。



利物浦與比寧咸之間的傳聞由來已久，兩者之間的轉會消息傳了一年有多，不過日前各大傳媒報道紅軍因價格問題，已放棄收購這名效力多蒙特的英格蘭新星。

過去一年已多次傳出利物浦想要收購祖迪比寧咸。（Getty Images）

目前年僅19歲的比寧咸已被各大豪門相中，皇家馬德里、曼城等大球會紛紛準備出手羅致，傳媒相信他的身價至少價值1億鎊。今次賽前記者會高普當然被問及此事，「為什麼我們總是在談論理論上無法擁有的東西？我們不能在夏天買6個身價各為1億鎊的球員。」

利物浦中場占士米拿、拿比基達及阿歷士張伯倫均在今年夏天約滿，預計會離隊他投，紅軍急需為中場尋找替代人選，因此外界認為他們不會將金錢集中花費在比寧咸身上。

「我們不是小孩；當你問一個5歲小孩想要什麼聖誕禮物，然後他說想要一部法拉利，你不會說『噢，這是個好主意』。」他續說道。「你會回答『不行，這太貴了，而且你也無法駕駛』。如果這個小孩因為得不到法拉利而整輩子都感到不快，那他的人生十分悲慘。」

利物浦領隊高普用5歲小孩想要法拉利，來比喻利物浦與比寧咸之間的境況。（路透社）

「你能做什麼才去做什麼，然後為之努力，這就是我一直以來的工作方式。當我們需要什麼時，會為此盡一切努力，你必須接受有些東西我們無法得到。」高普補充道。「你們想知道的是，我坐在這裏會不會因為班主無法滿足我們要求而感到憤怒吧？不，我不會，雖然我並不總是同意我們所做的所有事情，但我受僱於此。我來這裏並不是為做到或做不到的事情而憤怒。」

「旁證批㬹一事已圓滿解決」

此外，記者會上亦提及到較早前安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）被旁證哈斯達基斯（Constantine Hatzidakis）批㬹一事。英足總調查過後發出聲明，表示已經徹底審查相關事件的所有證據，決定不會採取進一步行動。

涉事旁證哈斯達基斯表示已全力協助足總調查，稱自己當時只是想擺脫羅拔臣，無意與他有任何接觸，並表示已經向羅拔臣道歉。

對此高普認為會方處理得很好，「這件事已完滿解決，我當時沒有注意到事件經過，只是在事後得悉此事。」

羅拔臣早前被球證手肘打中，事件引發軒然大波，涉事旁證更被停職調查。（路透社）

利物浦目前以44分排在聯賽第8位，與第4位的曼聯相差12分，近5場聯賽只贏1場。他們下場比賽將為18日凌晨作客面對列斯聯。