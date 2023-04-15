英超｜分析最新爭標形勢　阿仙奴賽程唔易踢　曼城發力後上有望？

當英超榜首阿仙奴上周被利物浦逼和後，與次席的少踢一場的曼城差距收窄至6分，爭冠形勢更加緊湊，兩軍更將在月底交鋒，變成今季爭冠的關鍵一仗。

英超今季剩下8輪賽事，爭冠進入最後直路。哥迪奧拿率領下的曼城，往往在關鍵時刻發力，以極其穩定的發揮衝擊冠軍，究竟「徒弟」阿迪達帶領的阿仙奴，又能否頂得住「藍月亮」的攻勢呢？



英超第31輪



曼城 對 李斯特城 周六深夜12:30

韋斯咸 對 阿仙奴 周日晚上9:00



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英超爭冠進入最後直路，究竟阿仙奴與曼城鹿死誰手。（Getty Images）

阿仙奴上輪作客利物浦，領先兩球下，被紅軍密集的攻勢追回兩球，補時階段更有可能全失3分，幸好有蘭斯達爾神勇，力保2：2的和局。

阿仙奴續以73分高踞聯賽榜首，6分領先次席﹑少踢一場的曼城，爭標形勢變得更微妙，事關兩軍將在月底正面交鋒，若「藍月亮」再次擊敗「兵工廠」的話，兩軍將會同分，隨時要以得失球差決定冠軍誰屬。根據往績的話，究竟曼城與阿仙奴誰較有利？

英超｜阿仙奴作客利物浦驚險保1分 6分領先曼城 爭標現隱憂

英超｜阿仙奴捱打靠蘭斯達爾保和局 補時47秒內獻兩神救

蘭斯達爾對利物浦屢救險球，為阿仙奴保住1分。（路透社）

哥帥「季尾模式」強橫 阿仙奴後勁不繼有前科

哥迪奧拿執教曼城6季，4奪聯賽冠軍，往往需要爭冠時，就會出現「爭冠模式」。翻查數據，曼城在關鍵時刻的穩定性令人驚人，尤其是2018/19及2021/22球季，最後10輪賽事未嘗一敗，其中2018/19球季更誇張，踏入2月起﹑14場全勝，結果兩季也以1分之差力克利物浦捧盃，可見「藍月亮」的後勁有多凌厲。

相比之下，阿仙奴在季尾衝刺期不時「發軟蹄」，早在雲格年代已多次發生，即使數到近年由阿迪達執掌下，同樣重複不穩的老毛病，就如上季幾經辛苦追上前四，4月連環遭水晶宮﹑白禮頓及修咸頓擊敗，其後又可以從車路士﹑曼聯及韋斯咸身上全取3分，最後兩輪不敵熱刺及紐卡素，將歐聯資格拱手讓給宿敵熱刺。

阿仙奴餘下賽程難踢 曼城3條戰線易分心

阿仙奴依然高踞榜首，但踢多一場，若果不敵曼城的話就會同分，加上現時在得失球差同樣落後對方。兵工廠餘下的對手並不易應付，惡鬥曼城後，連續3輪鬥車路士﹑紐卡素及白禮頓，幸好阿仙奴沒有盃賽的後顧，可以專心聯賽。

曼城方面，除了與阿仙奴對碰外，同樣會對車路士﹑白禮頓及韋斯咸，賽程相對容易應付。值得一提的是，煞科戰作客賓福特，這支倫敦的「蜜蜂兵團」是今季「BIG 6」以外，唯一一支擊敗過曼城的球隊。此外，曼城還要分身歐聯及足總盃兩條戰線，或會增加「藍月亮」失分的可能性。

英超今輪直播賽程：