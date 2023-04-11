英超︱旁證涉向羅拔臣批㬹遭暫停執法　「停賽」多久專家眾說紛紜

利物浦周日英超大戰阿仙奴，旁證哈斯達基斯（Constantine Hatzidakis）涉嫌起㬹打中利物浦左閘羅拔臣，英格蘭足總將調查事件，主管英格蘭球證的職業比賽球證公司（Professional Game Match Officials Limited，PGMOL）確認調查完結前暫時不會派哈斯達基斯執法，由名宿到著名前球證紛指事態嚴重，對於這位旁證應「停賽」多久，各人說法差異甚大。



旁證哈斯達基斯（Constantine Hatzidakis）涉嫌起㬹打利物浦左閘羅拔臣，引發風波。（路透社）

職業比賽球證公司發聲明：「PGMOL在英格蘭足總調查晏菲路球場涉及旁證哈斯達基斯與利物浦守將羅拔臣的事件期間，不會委任哈斯達基斯在任何比賽執法。」

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利物浦對阿仙奴一戰，當主球證泰亞尼（Paul Tierney）響起半場完結哨子聲，羅拔臣即向旁證哈斯達基斯投訴，哈斯達基斯沒有理會對方，走開之際疑似提起右手手肘打向羅拔臣，這一幕正好被直播鏡頭捕捉到。

羅拔臣立即上前理論，被利物浦隊友制止，羅拔臣以手按住下巴，狀甚無辜，其後更被主球泰亞尼證黃牌警告。

羅拔臣按住下巴，一臉無辜。（路透社）

PGMOL前主管：他顯然失去冷靜

曾在英超執法多年的PGMOL前主管赫基特（Keith Hackett），在BBC電台直播中稱，「假如罪名成立，他的球證生涯將陷入危機，」並指出，「我嘗試為他的行為找借口，我只想到：你是不是感到害怕？他不應該會是，因為他在一個有大量保安人員的受保護環境中。」

赫基特分析：「說到底，他做出一個不應做的反應，說的是身為比賽球證的行為，而不是場內決定，他顯然是失去冷靜。」

另一前英超著名球證希斯（Mark Halsey）認為，哈斯達基斯的停賽期應與早前襲擊球證卡雲拿（Chris Kavanagh）的富咸前鋒米祖域（Aleksandar Mitrovic）一樣，都是停賽8場，「在我看來，羅拔臣嘗試捉住哈斯達基斯，後者用手頂開羅拔臣時意外打到他。我想不到一個旁證要開㬹打向球員面部的理由，當然從某個鏡頭角度而言並不好看。」

希斯稱：「我聽到有人說，這是他旁證生涯的終結，正如米祖域一樣，那是他的全職工作。如果被判有罪，他是刻意用手㬹打人，懲罰應該跟米祖域相同。」

曼聯名宿加利尼維利直言首次看到球證攻擊球員，並相信這名旁證有麻煩。另一曼聯名宿堅尼另有見解，指羅拔臣與其花時間投訴，倒不如專注防守，「我不知道他（羅拔臣）是否先找旁證，但他的確在投訴，我認為他需要擔心自己的防守，他在防守上就像個大嬰兒（Big Baby），好好專注在場上表現吧！」