轉會｜傳利物浦退出比寧咸爭奪戰　高普留彈藥追逐中場四大目標

盛傳利物浦追逐多蒙特中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）已久，同時皇家馬德里、曼城等豪門也對這名英格蘭國腳大感興趣。不過英國媒體報道，紅軍的陣容在急須重整之下，已決定退出這場「比寧咸爭奪戰」。



19歲的祖迪比寧咸在多蒙特擔任副隊長、也是英格蘭國家隊的主將，近一年來不斷傳出利物浦希望收購他。不過英國廣播公司（BBC）等媒體報道，利物浦已主動退出這場爭奪戰，主因是多蒙特要求的轉會費至少要1億英鎊，價格太高；加上皇家馬德里與曼城等超級豪門都對比寧咸有興趣，Goal.com認為最終成交價格可能會超過1.2億英鎊。

比寧咸在世界盃後身價大漲，有媒體認為最終價格可能會超過1.2億英鎊。（Getty Images）

紅軍今季表現令人失望，在整個陣容尤其是中場線急需補充兵源，尤其目前陣中三名中場占士米拿、拿比基達及阿歷士張伯倫都會在今年夏天約滿，令紅軍急須為中場尋找替代人選。利物浦一向轉會費有限，若然在比寧咸身上花費太多，無疑會大大影響在其他位置增兵的計劃。

高普表示球隊會通過明智的收購增強球隊實力。（路透社）

英國《衛報》報道，高普已向班主芬威體育集團（Fenway Sports Group，簡稱FSG）要求今夏儘早簽入心儀目標，以免重蹈去年失落曹亞文尼的覆轍。報道指，車路士的美臣蒙特（Mason Mount）、白禮頓的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）、狼隊的馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）以及拜仁慕尼馬的賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），都是紅軍關注目標。

在剛過去的周日對阿仙奴賽前，高普也曾有所暗示，道：「無論我們下年做什麼，在別人和你們（媒體）的角度來看都是不足夠的。不過我們肯定會通過明智的收購來增強球隊實力，這是我們的計劃。」