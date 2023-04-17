英超觀察｜阿仙奴又先贏後和 不堪被追趕重壓 恐成爭標障礙

又是領先兩球，又是最後被追平，痛失2分。阿仙奴雖然還以74分位居榜首、領先少踢一場的曼城4分，可是月底還有一場「冠軍戰」，難言還有什麼優勢；而主帥阿迪達最需要擔心的是，眾將似乎要給被追趕的重壓壓垮。



上場作客利物浦時，上半場未夠30分鐘，阿仙奴已領先兩球，可是給紅軍追回一球後，整個形勢逆轉，一直捱打下，最後戰至2：2，可說是「執番身彩」。昨晚一仗可謂翻版，而且今次更在7及10分鐘便由加比爾捷西斯及隊長馬田奧迪加特連下兩城，早早領先兩球。

捷西斯在開賽僅7分鐘便為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

阿仙奴本身控制着戰局，然而當韋斯咸憑12碼追至1：2時，歷史又重演，「兵工廠」組織開始有點亂了章法，後防胡亂解圍的結果，跟對利物浦時一樣，給對手防中或中堅截得皮球，當然，韋斯咸沒有沙拿與法明奴等高質鋒將，反擊不算到肉。

柏基達（中）為韋斯咸博得12碼，並由賓華馬操刀追成1:2。（路透社）

奧迪加特賽後也說：「（今場）跟上周（對利物浦）的賽事，有很多相似之處，我們早段出色，但之後卻停了，然後讓他們表現出應有的水平。我們讓比賽變得成為他們想要的，我們給他們希望；我們沒有好好地控制着皮球，反而讓他們不斷以長傳進襲。」韋斯咸的戰術很簡單，以魁梧快速的安東尼奧作長傳的支點，兩翼及幾名中場後上支援。

查洛保雲（右）為韋斯咸追成平手，他今仗有不少埋門機會。（路透社）

布卡約沙卡本有機會在52分鐘「殺死」球賽，可是他主射12碼卻告斜出；2分鐘後，查洛保雲卻為韋斯咸追成2：2平手。阿迪達賽後為沙卡減壓，「一個球員主射12碼就有可能射失，哪個不會？」或許他也感到沙卡「宴客」後有點失常，例如一次後場截得皮球後，沙卡引球長推直進，本來人數是三比二的反擊攻勢，但他遲遲沒有傳予隊友，結果越推越窄角度下，將皮球射入主隊門將法比安斯基懷中。

面對打不開的戰局，阿仙奴主帥阿迪達還是改不了太遲換人的毛病。（路透社）

韋斯咸追平後，屯重兵於後防；阿迪達雖在67分鐘便換入了李安度杜沙特及佐真奴更強攻力，但球隊走位不及之前靈活，亦沒有強力中鋒強行爆破，始終無法撕破對方的防線，再添紀錄，空有72：28的控球率，但11次射門其實還少過對手5次。而阿迪達在85及90分鐘才換入雷斯尼爾遜及尼基迪亞，既曝露了其臨場調動欠果斷，也顯示着球隊後備席上選擇不多的問題，都是阿仙奴爭標路上的隱憂。

隊長奧迪加特認為，一切還在掌握之中，只要繼續堅持，阿仙奴仍可以贏得英超錦標。（路透社）

奧迪加特則比較樂觀，「我們要記住，我們還在榜首，而且一切還在我們掌握之中。我們只需要繼續堅持，以同樣的意志確保下一場取勝便可。」阿仙奴下仗在周五（4月21日）深夜主場面對榜末的修咸頓；再下一場便是4月26日作客曼城的「決賽」。