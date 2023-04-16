英超速評︱阿仙奴遭韋斯咸迫和爭標優勢大減　沙卡射失12碼種禍根

英超爭標最後直路，阿仙奴上周遭利物浦迫和後，已無失分空間。今輪作客需搶分護級的韋斯咸，槍手早段在壓力下未影響發揮，開賽僅9分鐘已領先至2：0。

可惜兩球優勢仍未足夠，韋斯咸連追兩球，下半場扳平2：2。阿仙奴未能再入球，再度痛失兩分下，爭標優勢大減，而且僅餘的績分優勢很大機會在作客曼城時消失。



加比爾捷西斯開賽僅6分鐘已為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴上輪在利物浦身上失分，加上曼城周六3：1擊敗李斯特城，兩軍只餘下3分差距，周日早場阿仙奴作客韋斯咸，不容再失。



即使在壓力下作客，阿仙奴眾將早段發揮應有水平，開賽早段已由防守中場湯馬士柏迪發動攻勢，他與奧迪加特、沙卡、賓韋特在右路幾次撞牆和短傳下找到韋斯咸後防空位，賓韋特右路近門底線地波橫傳中路，加比爾捷西斯順利在白界線前完成簡單任務，將皮球送入網窩，當時開賽僅6分鐘。這是「耶穌仔」4月初重返正選陣容後，連續3仗英超聯賽有入球。

阿仙奴後防一次失誤致命

3分鐘後，阿仙奴再用同一招數擴大比數，這次在左路由馬天尼利高波傳向遠柱，隊長奧迪加特後上入楔，無人看管下窩利射成2：0，阿仙奴9分鐘已領先兩球。

當阿仙奴全取3分看似無懸念，33分鐘防線連環犯錯改變戰局。先是湯馬士柏迪的失誤將皮球送給對手迪格蘭賴斯，賴斯隨即橫傳予禁區內的柏基達，阿仙奴中堅加比爾馬加希斯出腳踢跌柏基達被罰十二碼，賓華馬操刀射入。

沙卡射失十二碼成轉捩點

韋斯咸追成1：2後全隊士氣大振，令阿仙奴後防風聲鶴唳，惟鎚仔幫半場完結前未能再入球。下半場安東尼奧禁區內犯手球被罰十二碼，阿仙奴本有個再次擴大比數的良機，沙卡主射宴客，埋下禍根。



54分鐘，守將基拿高波大腳送到阿仙奴門前，伏兵遠柱的查洛保雲窩利射入，終為韋斯咸扳平2：2。一次看來毫無威脅的攻勢竟要失球，難道阿仙奴真的要失分？

阿仙奴連續兩周失分 爭標陷被動

韋斯咸扳平後，阿仙奴領隊阿迪達見比賽形勢未變，67分鐘變陣，以佐真奴和杜沙特，入替湯馬士柏迪和加比爾捷西斯。槍手變陣後，依然未搶回優勢，81分鐘韋斯咸一次攻勢，更有前鋒安東尼奧門前頭槌中楣角。

阿仙奴大難不死，惟未有後福，就算阿迪達換入曾為槍手補時射入奠勝球的「福將」尼爾遜，仍未能扭轉賽果，只能2：2賽和韋斯咸，痛失爭標關鍵兩分。阿仙奴繼上周對利物浦後，連續兩場只在上半場踢好波，今季談爭標是否真的言之過早？

賽後槍手31戰累積74分，僅較曼城多4分兼多戰1場，以藍月亮在哥迪奧拿領軍的慣常季尾「爭標模式」凌厲後勁，曼城很大機會再贏一場追至1分。4月27日兩軍相遇，是名副其實的冠軍戰，曼城有主場之利下，阿仙奴的爭標形勢隨時逆轉。首循環阿仙奴主場1：3不敵曼城，1月底足總盃第4圈曼城以1：0小勝，阿仙奴今季欲在英超封王，領隊阿迪達必須找方法勝過「師父」哥迪奧拿。