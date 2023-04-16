英超｜熱刺慘遭般尼茅夫絕殺　孫興慜建功也徒勞　山齊士變罪人

撰文：趙子晉
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爭前四的熱刺，在主場鬥爭護級的般尼茅夫，兩軍各有所需，今仗合演精彩一仗。雖然熱刺由孫興慜先開紀錄，可惜後備入替的山齊士兩度犯錯，般茅把握機會反超前。熱刺末段由丹祖馬攻入扳平一球，惟李察利臣失機，埋下伏線，最終被奧亞達拿絕殺，熱刺以2：3遭逆轉，全失3分。

因為交通意外的關係，熱刺主場對般尼茅夫的開賽時間延後15分鐘。熱刺的比列錫左路接應長傳再落底，孫興慜第一時間撞射破網，14分鐘先拔頭籌。不過，熱刺防線一次失誤，足以致命，山齊士回傳柏度樸路（Pedro Porro）時被逼甩，蘇蘭基傳給馬迪亞斯雲拿（Matías Viña），在洛里斯出迎前挑射入網，38分鐘追成1：1平手。

馬迪亞斯雲拿挑過洛里斯建功，般尼茅夫取得追平一球。（路透社）

山齊士換邊後再有犯錯，落腳解圍變助攻，蘇蘭基快腳一射破網，般茅下半場3分鐘反先2：1，這名熱刺中堅僅上陣23分鐘再被換走。

後備入替的山齊士兩度犯錯再被換走，返回後備席時十分黯然。（Getty Images）

今仗末段高潮迭起，般尼茅夫希望在後場囤重兵力保勝局，熱刺圍攻下，由後備入替的丹祖馬在88分鐘勁射破網，追成2：2。熱刺主場歡呼聲雷動，後備入替的李察利臣有一次黃金機會，無人看管下頭槌攻門，惟同樣斜出。

熱刺失機，般尼茅夫憑蘇蘭基在前場努力搶到腳下球，再交給奧亞達拿（Dango Ouattara），這名後備入替的翼鋒擺脫對手後，禁區內熨射入網，給果以3：2絕殺熱刺。

熱刺以53分排第5位，落後第4位的曼聯3分並踢多兩場，爭歐聯資格再受打擊；般尼茅夫取得關鍵3分，以33分升上第14位，與降班區域拉開6分距離，同時對他們的士氣有極大的幫助。

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