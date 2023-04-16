英超︱車路士3連敗球迷當場怒罵班主　托德波里傳更衣室訓話1小時

撰文：吳慕兒
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車路士持續頹勢，在主場史丹福橋領先1球下，被白禮頓2：1反勝，吃下三連敗。先後有球迷忍無可忍，向着班主托德波里（Todd Boehly）的包廂冷嘲熱諷，後者一度起身反駁，被拍下與「激烈交流」一幕。

車路士球迷接連向班主包廂表達不滿

車路士在新班主托德波里支持下，今季兩個轉會窗共花逾6億歐元增兵，所花資源未能在戰績上反映出來，季初功勳領隊杜慈被辭退，從白禮頓撬來樸達接手，遲遲未見起色下，樸達4月初亦被解任。舊將兼舊帥林柏特接下燙手山芋，回巢出任看守領隊，結果接連在英超作客0：1負狼隊、歐聯8強首回合0：2負皇家馬德里，周六主場對白禮頓即使有個好開始，由干拿加歷查先開紀錄，卻被客軍連入兩球反勝，慘吃3連敗。

托德波里幾乎每逢藍軍主場賽事都會到場，白禮頓一戰也不例外，過往他與球迷「河水不犯井水」鮮有交流，隨距離冠軍愈來愈遠，終有球迷沉不住氣，比賽期間走向班主包廂，向着波里發洩不滿。波里似乎亦甚有意見，站起來攤開右手回應對方。到半場休息時，又有另一球迷走到包廂上方批評波里，期間還指向自己的耳朵，不過今次波里僅抬頭望向對方，未再開口。

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車路士又輸一場，球員個個頭耷耷士氣低落。（Getty Images）

傳更衣室訓話近1小時

不知與球迷的互動有沒有關係，在場西班牙記者山齊士（Manu Sanchez）拍下波里走入車路士更衣室一幕，指出這位藍軍班主在林柏特領軍3連敗後，與另一班主伊巴利（Behdad Egbali）同到更衣室，惟未知二人跟林柏特和一班球員說什麼。

據在場人士消息指，波里和伊巴利足足在車路士更衣室逗留接近1小時，才被拍到離開更衣室的影片。

車路士踢畢31場英超賽事，只得10勝9和12負，以39分續排第11位，距離降班區較前四席位更近，平均每場只得1.25分，與今季資源投入成反比。有球迷直指，與其說是領隊杜慈、樸達及林柏特3個領隊的問題，不如說最大問題是班主由艾巴莫域治轉為托德波里。

時值季尾，車路士還有連場大戰，下周中歐聯8強次回合迎戰皇家馬德里，踏入5月英超要先後作客阿仙奴和曼城，還有作客曼聯的補賽，還有煞科戰硬撼紐卡素。

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