英超︱拿高士文到車路士見工　安歷基力爭帥位下季領隊人選未落實

車路士辭退樸達，找來林柏特「捱義氣」執教餘下球季，來季主帥人選傳聞不絕，一時傳來安歷基對藍軍未找他即時上任「感到失望」，一時有記者問林柏特會否轉做長工，然而傳聞歸傳聞，車路士管理層看來另有打算，近日已經找來心儀人選來見工。



拿高士文已到車路士「見工」。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）消息指，車路士已跟剛在3月被拜仁慕尼黑辭退的少帥拿高士文（Julian Nagelsmann）會談，球會目前對來季主帥人選尚未有定案。

35歲的拿高士文執教拜仁兩年，被炒後不愁出路，熱刺、車路士兩大倫敦球會均有意找他掌帥。他執教RB萊比錫年代，已曾跟車路士現任足球總監史超活（Laurence Stewart）、技術總監衛維爾（Christopher Vivell） 共事。拿高士文被譽為球壇最出眾的教練之一，年僅28歲時已出任賀芬咸主帥，之後帶領RB萊比錫晉身歐聯四強。他2021年加盟拜仁，首季贏得德甲聯賽冠軍，今季球隊表現持續有起伏，球季未完便被辭退。

托德波里成為車路士班主後，令藍軍領隊一職難度升上「地獄」級別。（Getty Images）

車路士在新班主托德波里親自領導下，今季先在季初辭退功勳主帥杜慈，花重金從白禮頓撬走樸達，可惜戰績遲遲未達預期，樸達終在4月亦被炒。一季內兩度易帥，由藍軍舊將兼前領隊林柏特回巢暫代領隊一職至季尾。

樸達領軍僅7個月便被辭退，車路士帥位曾與各大名帥扯上關係，拿高士文以外，盛傳西班牙前國家隊主帥安歷基也有興趣走入車路士這個足球界「熱廚房」。